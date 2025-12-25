France : la grippe continue à grimper, le pic probablement imminent

L'épidémie de grippe continue de s'intensifier en France mais reste pour l'heure " modérée ", selon un bilan publié mercredi par l'agence de santé publique, le pic épidémique devant être atteint d'ici à début janvier, d'après de nouvelles modélisations.

>> L'épidémie de grippe commence officiellement dans l'Hexagone

>> Les épidémies de grippe et bronchiolite ont gagné

>> Grippe en France : "fort impact" anticipé sur les hôpitaux pendant les vacances de Noël inédites

Photo : AFP/VNA/CVN

La semaine dernière, achevée le 21 décembre, "l'activité grippale poursuivait sa progression dans l'ensemble des régions hexagonales, toutes en épidémie", a résumé Santé publique France (SpF) dans un bilan hebdomadaire.

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe saisonnière a gagné toute la métropole. Elle frappe aussi l'essentiel des régions outre-mer à part la Réunion, mais celle-ci, déjà frappée par une première vague, semble aussi menacée par une reprise.

Après une saison 2024/2025 particulièrement sévère en matière de mortalité - plus de 17.000 décès -, il est trop tôt pour se faire une idée de l'épidémie actuelle, mais elle donne lieu pour l'heure à "une activité modérée" en ville comme à l'hôpital, selon Santé publique France.

Signe néanmoins d'une certaine tension, des médecins ont été réquisitionnés par la préfecture dans les Bouches-du-Rhône pour faire face aux épidémies hivernales, notamment la grippe, en période de congés pour de nombreux soignants.

Et "il est probable que le recours aux soins pour grippe s'accentue de façon importante cette semaine dans l'ensemble des régions hexagonales, avec un fort impact à anticiper à l'hôpital durant la périodes des congés de fin d'année", a prévenu l'Institut Pasteur dans des modélisations hebdomadaires.

Celles-ci mettent à jour de précédentes prévisions, publiées la semaine dernière et constituant les premières modélisations d'une épidémie de grippe en France, et restent largement dans la lignée de celles-ci.

L'Institut estime ainsi que l'épidémie a de grandes chances d'atteindre son pic la dernière semaine de 2025 (72,5% de probabilité) et devrait, sinon, le faire lors des premiers jours de 2026 (22,5%).

Une autre grande épidémie hivernale, la bronchiolite, semble, elle, en train d'atteindre son pic.

Pour cette maladie, qui frappe essentiellement les bébés et est généralement causée par le virus respiratoire syncytial (VRS), les indicateurs commencent "à diminuer en ville, à des niveaux proches de ceux observés la saison précédente à la même période", explique SpF.

"Une tendance à la stabilisation (est) observée pour les passages aux urgences, tandis que les hospitalisations après passage (sont) en baisse", précise l'agence.

AFP/VNA/CVN