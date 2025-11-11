Malaisie : au moins 21 morts après le naufrage d'un bateau de migrants

Les autorités malaisiennes et thaïlandaises ont indiqué lundi 10 novembre avoir repêché au moins 21 corps après le naufrage, au large de la Malaisie, d'un bateau transportant des migrants.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le bateau, qui a chaviré il y a quatre jours, transportait des migrants sans papiers partis du Myanmar, dont de nombreux Rohingyas, faisant partie d'un groupe d'au moins 300 personnes réparties entre plusieurs embarcations, selon ces informations.

Les recherches sont menées près de la zone du naufrage, à proximité de l'île thaïlandaise de Tarutao, au nord de la station balnéaire de Langkawi, en Malaisie.

Le responsable de l'agence de sécurité maritime des États malaisiens de Kedah et Perlis, Romli Mustafa, a fait savoir lors d'une conférence de presse lundi soir que cinq corps avaient été retrouvés au cours de la journée.

Ils s'ajoutent aux sept victimes déjà repêchées au cours du weekend, toutes identifiées comme étant des Rohingyas, une minorité persécutée au Myanmar.

"Les autorités thaïlandaises ont retrouvé neuf corps au total jusqu'ici. Aucun survivant n'a été trouvé dans les eaux thaïlandaises", a précisé le responsable.

Au moins 12 bateaux participent aux recherches, qui devraient durer sept jours et dont le périmètre "continuera à s'étendre", a affirmé Romli Mustafa.

Des conditions de navigation difficiles compliquaient les opérations, ont constaté des journalistes de l'AFP embarqués à bord d'un des bateaux des secours. Au moins 13 personnes ont été secourues au total. Les survivants sont d'origine rohingya et bangladaise, selon la police.

Le chef de la police de Langkawi, Khairul Azhar Nuruddin, a indiqué que six des victimes étaient des femmes rohingyas et qu'une septième était une jeune fille de la même origine.

Selon lui, le groupe d'environ 300 migrants est parti du Myanmar il y a environ deux semaines, et la seconde embarcation n'a pas été localisée.

Les Rohingyas, une minorité en majorité musulmane, sont persécutés en Birmanie et des milliers d'entre eux risquent chaque année leur vie lors de longs voyages en mer, souvent à bord d'embarcations de fortune, pour tenter d'atteindre la Malaisie ou l'Indonésie.

Plus de 650 Rohingyas sont morts en 2024 dans les eaux de la région, selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Le responsable malaisien a dit avoir l'espoir de retrouver de nouveaux survivants lorsque les recherches reprendront mardi matin 11 novembre.

AFP/VNA/CVN