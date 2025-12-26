Cambodge : forte augmentation du nombre de touristes chinois

>> Le Cambodge inaugure officiellement l'aéroport international de Techo
L'aéroport international Techo de niveau 4F, de classe mondiale.
|Photo : AKP/VNA/CVN
Le nombre de touristes chinois représentait 21% des 5,17 millions de touristes internationaux arrivés dans le royaume entre janvier et novembre de cette année, a indiqué le ministère dans un rapport.
La Chine était la deuxième source de touristes étrangers dans ce pays d'Asie du Sud-Est après le Vietnam, ajoute le rapport.
Thourn Sinan, président de la section cambodgienne de la Pacific Asia Travel Association, a déclaré que cette croissance témoignait d'un intérêt croissant des touristes chinois pour les attractions touristiques du Cambodge.
"L'émergence de la classe moyenne en Chine, associée à un marketing ciblé et à l'extension des liaisons aériennes, devrait encore stimuler les arrivées chinoises", a-t-il fait savoir.
Selon Thong Mengdavid, directeur adjoint du Centre d'études Chine - ASEAN de l'Université cambodgienne de technologie et de sciences à Phnom Penh, le nombre de touristes chinois devrait continuer à augmenter régulièrement dans les années à venir, grâce à la reprise progressive du tourisme émetteur chinois, à l'amélioration des liaisons aériennes et aux efforts renouvelés du Cambodge pour diversifier ses marchés touristiques.
Xinhua/VNA/CVN