Cambodge : forte augmentation du nombre de touristes chinois

Le Cambodge a accueilli un total de 1,1 million de touristes chinois au cours des onze premiers mois de 2025, soit une augmentation de 43,5% par rapport à l'année précédente, a annoncé jeudi 25 décembre le ministère du Tourisme.

>> Le Cambodge inaugure officiellement l'aéroport international de Techo

Photo : AKP/VNA/CVN

Le nombre de touristes chinois représentait 21% des 5,17 millions de touristes internationaux arrivés dans le royaume entre janvier et novembre de cette année, a indiqué le ministère dans un rapport.

La Chine était la deuxième source de touristes étrangers dans ce pays d'Asie du Sud-Est après le Vietnam, ajoute le rapport.

Thourn Sinan, président de la section cambodgienne de la Pacific Asia Travel Association, a déclaré que cette croissance témoignait d'un intérêt croissant des touristes chinois pour les attractions touristiques du Cambodge.

"L'émergence de la classe moyenne en Chine, associée à un marketing ciblé et à l'extension des liaisons aériennes, devrait encore stimuler les arrivées chinoises", a-t-il fait savoir.

Selon Thong Mengdavid, directeur adjoint du Centre d'études Chine - ASEAN de l'Université cambodgienne de technologie et de sciences à Phnom Penh, le nombre de touristes chinois devrait continuer à augmenter régulièrement dans les années à venir, grâce à la reprise progressive du tourisme émetteur chinois, à l'amélioration des liaisons aériennes et aux efforts renouvelés du Cambodge pour diversifier ses marchés touristiques.

Xinhua/VNA/CVN