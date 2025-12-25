Tempête hivernale : l'état d'urgence déclaré dans le sud de la Californie

Le gouverneur de l'État américain de Californie, Gavin Newsom, a décrété mercredi 24 décembre l'état d'urgence dans certaines parties du Sud de la Californie touchées par la tempête hivernale la plus violente depuis des années.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cet état d'urgence est en vigueur dans les comtés de Los Angeles, d'Orange, de Riverside, de San Bernardino, de San Diego et de Shasta.

Plusieurs routes importantes du sud de l'État ont été fermées en raison d'inondations ou de coulées de boue, tandis que des ordres d'évacuation ont été émis pour certaines communautés touchées par les intempéries. Des milliers d'habitants de Los Angeles se seraient retrouvés sans électricité alors que la tempête s'abattait sur la région.

"Une série de rivières atmosphériques a apporté des précipitations de forte intensité et des vents violents dans tout l'État, sur des sols déjà saturés, augmentant ainsi le risque d'inondations, de glissements de terrain, de coulées de débris et de crues rapides des ruisseaux et des rivières", a dit M. Newsom dans un communiqué, ajoutant que les zones récemment brûlées dans le sud de la Californie étaient confrontées à un risque accru de coulées de boue, alors que les fortes pluies se poursuivent.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a également décrété l'état d'urgence dans la ville afin de garantir que celle-ci dispose de ressources suffisantes dans les jours à venir.

Des alertes généralisées aux crues soudaines ont été émises dans tout le Sud de la Californie. Le Service météorologique national (NWS) a déclaré qu'un risque élevé de précipitations excessives, ce qui est rare, resterait en vigueur jusqu'à ce jeudi matin 25 décembre, couvrant une grande partie du Sud de la Californie, y compris la région métropolitaine de Los Angeles.

De plus, de fortes précipitations entraîneraient également des glissements de terrain et des coulées de boue dangereux dans tout le Sud de cet État jusqu'au jour de Noël, a averti le NWS.

"La première tempête s'éloigne de la région, mais une autre tempête devrait arriver plus tard dans la nuit et se poursuivre jusqu'au jour de Noël", a-t-il dit mercredi 24 décembre. "Les averses devraient s'atténuer samedi matin, suivies d'un temps plus sec et plus clément".

Xinhua/VNA/CVN