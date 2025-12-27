États-Unis : des milliers de vols retardés ou annulés à cause de la météo

>> États-Unis : juste avant Noël, une tempête provoque froid polaire et fortes perturbations
|Lowville, dans l'État de New York, aux États-Unis, est recouverte de neige.
|Photo : AP/VNA/CVN
De "fortes chutes de neige" sont notamment attendues dans la région de New York en fin de journée vendredi 26 décembre et jusqu'à samedi matin 27 décembre, ainsi que sur les chaînes de montagne des Rocheuses et des Cascades (Nord-Est), a indiqué le NWS dans la matinée.
Des "pluies verglaçantes" et du "grésil" doivent par ailleurs toucher la zone des Grands Lacs. La "rivière atmosphérique", qui déclenche depuis jeudi 25 décembre des pluies torrentielles, des crues soudaines et des alertes aux coulées de débris dans le Sud de la Californie, "s'atténuera au fil de la journée", selon les services météo.
Au total, 1.364 vols avaient été annulés et 4.267 retardés à 18h30 GMT, a comptabilisé FlightAware, selon lequel les aéroports de New York et Chicago étaient parmi les plus affectés. À New York et dans l'État voisin du New Jersey, où sont attendus jusqu'à 20 cm de neige par endroits, les autorités ont appelé les habitants à "limiter les déplacements".
"Tous les New-Yorkais doivent se préparer - évitez de conduire si possible et accordez-vous plus de temps dans les transports en commun", a demandé le maire Eric Adams dans un communiqué.
