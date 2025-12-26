Les Philippines prêtes à façonner l'avenir du tourisme régional

Le ministère philippin du Tourisme (DOT) a annoncé que les Philippines s'apprêtent à contribuer à façonner l'avenir du tourisme régional en assumant la présidence de l'ASEAN en 2026.

L'agence a publié ce communiqué le jour de Noël, abordant l'année à venir avec optimisme malgré les défis rencontrés par le secteur en 2025.

La secrétaire au Tourisme, Christina Frasco, a déclaré que les Philippines se préparent à accueillir le Forum mondial des Nations unies sur le tourisme et la gastronomie ainsi que le Forum du tourisme de l'ASEAN (ATF) 2026 à Cebu, confirmant ainsi le leadership et la résilience du pays dans la construction de l'avenir du tourisme dans la région.

Le DOT organise l'ATF à Cebu, qui se tiendra du 26 au 29 janvier, en parallèle de la réunion ministérielle des ministres du Tourisme de l'ASEAN. L'un des principaux documents attendus de la réunion de haut niveau est le Plan stratégique du tourisme de l'ASEAN, dont les Philippines assurent la coordination.

Le ministère du Tourisme philippin a indiqué qu'il poursuivrait le renforcement de sa collaboration et de ses efforts de promotion afin de dynamiser le secteur, qui demeure un moteur essentiel de l'économie du pays.

En 2025, la reprise des arrivées de touristes étrangers a été lente cette année en raison des perturbations liées aux visas, des catastrophes naturelles ayant touché certaines destinations, du sentiment d'insécurité et des liaisons aériennes limitées.

Christina Frasco a déclaré que cette année avait mis les Philippines à rude épreuve, les catastrophes naturelles ayant frappé les communautés, perturbé les moyens de subsistance et rappelé au pays la fragilité des progrès. Elle a souligné que, dans ces moments difficiles, le tourisme était une source d'espoir, permettant de recréer des emplois, de faire vivre les familles et d'aider les communautés à se relever avec courage et détermination.

Malgré les difficultés, le ministère du Tourisme a déclaré avoir renforcé l'infrastructure touristique grâce à la création d'aires de repos touristiques à travers le pays, étendu ses services numériques et sur le terrain via Travel Philippines et le Centre d'appels touristiques, et lancé les premiers circuits touristiques en transit du pays, en collaboration avec le service de conciergerie médicale de l'aéroport international Ninoy Aquino, afin d'améliorer l'accessibilité et l'expérience des voyageurs.

Selon Christina Frasco, l'agence a continué à rehausser les normes d'accueil grâce à la marque d'excellence de service philippine, en dotant le personnel touristique de compétences et de valeurs qui reflètent le meilleur du savoir-faire philippin.

VNA/CVN