Naufrage impliquant des migrants entre la Malaisie et la Thaïlande : 25 morts

Le bilan s'élève désormais à 25 morts après le naufrage d'un bateau transportant des migrants sans papiers dans les eaux proches de la frontière maritime entre la Malaisie et la Thaïlande la semaine dernière, ont rapporté mercredi 12 novembre les médias locaux, citant l'Agence malaisienne d'application des lois maritimes (MMEA).

Le ministre malaisien de l'Intérieur, Saifuddin Nasution, a déclaré mercredi 12 novembre que les autorités enquêtent sur les liens possibles entre le naufrage du bateau et la traite d'êtres humains ou le crime organisé, et que des mesures appropriées seront prises une fois les opérations de sauvetage terminées.

Après un point de presse sur les dernières opérations de recherche et de sauvetage, M. Saifuddin a déclaré aux journalistes que cet incident mettait en évidence les défis humanitaires dans la région, qui continuent de pousser les gens à prendre des risques extrêmes.

Les autorités malaisiennes ont déclaré dimanche 9 novembre qu'environ 300 migrants sans papiers avaient embarqué à bord d'un grand navire et quitté le Myanmar, le groupe ayant été transféré sur des bateaux plus petits à son arrivée dans les eaux thaïlando-malaisiennes. L'un de ces bateaux aurait chaviré.

