Glissement de terrain au Kenya : au moins 21 morts et 30 disparus (ministre)

Au moins 21 personnes sont mortes et 31 sont portées disparues dans l'Ouest du Kenya après un glissement de terrain vendredi, consécutif à des pluies torrentielles, a annoncé samedi 1 er novembre le ministre kényan de l'Intérieur.

"Nous avons suspendu nos opérations de recherche et de sauvetage pour aujourd'hui", mais celles-ci reprendront dimanche 2 novembre, a indiqué Kipchumba Murkomen. L'an dernier, la saison des pluies, aggravée par le phénomène climatique El Nino, avait eu des conséquences meurtrières en Afrique de l'Est : au Kenya, mais aussi en Tanzanie et en Ouganda voisins.

APS/VNA/CVN