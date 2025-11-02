Macédoine du Nord : les électeurs aux urnes dans 33 villes pour le second tour des Locales

>> Une soixantaine de morts dans l'incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord
>> Incendie d'une discothèque en Macédoine du Nord : enquête élargie, des ex-ministres inculpés
La coalition au pouvoir en Macédoine du Nord est arrivée en tête dans 54 des 81 municipalités lors des élections municipales d'octobre, selon la Commission électorale nationale. À Skopje, les électeurs devaient choisir entre Orce Gjorgjievski, candidat de l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne-Union démocratique nationale de Macédoine (VMRO-DPMNE), et Amar Mecinovic, candidat du parti Levica (Gauche). Les élections municipales en Macédoine du Nord ont lieu tous les quatre ans.
APS/VNA/CVN