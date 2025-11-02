Macédoine du Nord : les électeurs aux urnes dans 33 villes pour le second tour des Locales

Les électeurs de Macédoine du Nord se sontrendus aux urnes dimanche pour le second tour des élections locales dans 33municipalités où aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue (50% desvoix), ont rapporté des médias locaux.

La coalition au pouvoir en Macédoine du Nord est arrivée en tête dans 54 des 81 municipalités lors des élections municipales d'octobre, selon la Commission électorale nationale. À Skopje, les électeurs devaient choisir entre Orce Gjorgjievski, candidat de l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne-Union démocratique nationale de Macédoine (VMRO-DPMNE), et Amar Mecinovic, candidat du parti Levica (Gauche). Les élections municipales en Macédoine du Nord ont lieu tous les quatre ans.

APS/VNA/CVN