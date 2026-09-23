Indonésie : le bilan du naufrage en mer de Java s'alourdit à 20 morts



Le bilan du naufrage d'un navire de passagers qui a chaviré et coulé en mer de Java, en Indonésie, s'est élevé mercredi 23 septembre à 20 morts, avec 115 personnes toujours portées disparues et 108 survivantes, selon l'Agence nationale de recherche et de sauvetage du pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Virgo Transport 8 avait quitté Surabaya, dans la province de Java oriental, le 12 septembre à destination de Banjarmasin, dans le Kalimantan du Sud. Il a rencontré des intempéries pendant la traversée et le contact a été perdu avec lui à 02h00 heure locale, le 13 septembre.

Depuis, les sauveteurs ont retrouvé des corps à l'intérieur du navire et le long des côtes de la province du Kalimantan central.

Les plongeurs concentrent leurs recherches sur les cabines du navire, mais la mauvaise visibilité sous l'eau et les forts courants ont entravé les opérations, a indiqué l'agence.

L'Indonésie, pays archipélagique comptant environ 17.000 îles, dépend fortement des ferries et d'autres moyens de transport maritime pour relier ses îles et faciliter les déplacements. Des accidents maritimes se produisent de temps à autre en raison de facteurs tels que les conditions météorologiques, l'état de la mer et la sécurité des navires.

Xinhua/VNA/CVN