Inde : 22 morts et 1,7 million de déplacées à la suite des inondations

Au moins 22 personnes ont été tuées et deux autres portées disparues à la suite des fortes pluies des quatre derniers jours qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain massifs dans l'État indien de Tripura, dans le Nord-Est du pays, ont indiqué vendredi 23 août des responsables.

Selon le département des recettes locales, environ 1,7 million de personnes ont été touchées par les inondations dans l'État. Les inondations ont causé d'importants dégâts aux habitations, aux infrastructures, aux routes et à l'agriculture. Les autorités ont mis en place 450 camps de secours dans l'État, où plus de 65.000 personnes ont trouvé refuge. Le niveau des rivières de l'État est resté très élevé et les inondations ont gravement touché les districts de Gomati, Tripura du Sud, Unakoti et Tripura de l'Ouest. Les autorités ont également mentionné les dégâts considérables causés aux cultures sur pied. Le gouvernement local a demandé l'aide de l'armée de l'air indienne, qui a activé des moyens aériens vitaux pour apporter son aide et son soutien aux zones touchées par les inondations.

APS/VNA/CVN