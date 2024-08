Cinq corps repêchés dans le naufrage du yacht de Mike Lynch au large de la Sicile,

Le navire de 56 mètres était ancré près du rivage de Porticello, sur l'île de Sicile, dans le Sud de l'Italie, lorsqu'il a été frappé par une violente tempête. Selon les autorités, une puissante trombe d'eau a brisé le mât principal du navire et a retourné le yacht avant qu'il ne sombre rapidement sous les vagues. Quinze des 22 passagers et membres d'équipage ont été immédiatement secourus, et huit d'entre eux ont été transportés d'urgence dans des hôpitaux locaux. Le corps d'un membre d'équipage a été rapidement retrouvé près de l'endroit où le bateau a coulé. Entravée par le mauvais temps et la position inhabituelle du yacht coulé, une équipe de plongeurs se relayant toutes les 12 minutes, avec l'aide d'un robot de recherche sous-marine télécommandé, a eu du mal à accéder à l'intérieur du navire avant mercredi 21 août. C'est à ce moment-là que les plongeurs ont découvert deux corps, puis deux autres et, selon les médias, un cinquième corps plus tard dans la journée.

Xinhua/VNA/CVN