Inondations dans le Nord de l'Inde : deux morts, 28 disparus

De fortes pluies de mousson ont déclenché des inondations soudaines dans le Nord de l'Inde, au pied de l'Himalaya, faisant au moins deux morts et 28 disparus, ont annoncé jeudi 1 er août les autorités.

Deux corps ont été retrouvés, une personne a été grièvement blessée et huit autres ont disparu dans le district de Mandi, dans l'État d'Himachal Pradesh, a indiqué un responsable local, Madan Kumar. Dans le district voisin de Shimla, une région prisée par les touristes, les secours sont à la recherche d'une vingtaine de personnes disparues, selon un autre responsable local, Abhishek Verma. Inondations et glissements de terrains sont fréquents en Inde durant la mousson, qui s'étend de juillet à septembre. Les experts estiment que le changement climatique aggrave la fréquence, l'intensité et le caractère imprévisible de ces phénomènes. Au moins 176 personnes ont péri cette semaine dans des glissements de terrain survenus dans un autre État de l'Inde, le Kerala (Sud), selon un bilan encore provisoire.

AFP/VNA/CVN