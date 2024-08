République tchèque

Plus de 580 personnes évacuées en raison d'un risque d'explosion d'une bombe

"Une bombe aérienne non explosée datant de la Seconde Guerre mondiale" a été retrouvée lors de travaux d'excavation dans une zone reculée de l'usine Orlen Unipetrov près de Litvinov, dans le district de Most, a révélé la compagnie de raffinage et de pétrochimie tchèque dans un communiqué sur son site Internet. Des experts de la police et du département de pompiers de la région sont intervenus, et une évacuation partielle a été ordonnée dans la section raffinerie de l'usine. "Cette bombe d'un poids d 250 kg restera en place jusqu'au 27 août. Une équipe de crise se réunit actuellement pour décider de la marche à suivre", selon la police. Des munitions non explosées datant de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvées à plusieurs reprises dans le district de Most par le passé, selon l'agence de presse tchèque.

Xinhua/VNA/CVN