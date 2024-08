Chine : un séisme de magnitude 4,6 frappe le Yunnan

L'épicentre, situé à une profondeur de 10 km, a été localisé à 22,79 degrés de latitude nord et 101,03 degrés de longitude est. Selon Zhou Xiaoyu, fonctionnaire de l'arrondissement de Simao, à Pu'er, le séisme a été fortement ressenti, mais n'a pas duré longtemps. Mme Zhou a ajouté que l'approvisionnement local en eau et en électricité restait normal. Des enquêtes sur la situation post-catastrophe sont en cours.

