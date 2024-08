Pakistan

Deux morts et cinq blessés lors de l'attaque d'une camionnette scolaire au Pendjab

Deux écoliers ont été tués et cinq autres blessés jeudi matin 22 août lors de l'attaque d'une camionnette scolaire dans la province pakistanaise du Pendjab (Est), a indiqué la police.

L'incident s'est produit dans le district d'Attock de la province, où un homme armé a tiré des balles contre la camionnette et a fui la scène, a déclaré aux médias Ghayas Gul, officier de police du district d'Attock. Il a ajouté qu'une enquête sur l'incident était en cours. Toutefois, selon les premiers éléments de l'enquête, l'agresseur a visé la camionnette en raison d'une inimitié personnelle avec le conducteur, qui est resté sain et sauf dans l'attaque. Les enfants blessés ont été transférés vers un hôpital voisin. Le président du pays, Asif Ali Zardari, a condamné l'attaque et demandé aux autorités de prendre des mesures sévères à l'encontre des responsables.

