Kenya : au moins 13 morts dans un accident de la route

Au moins 13 personnes ont été tuées et 36 autres ont été blessées mardi 20 août dans un accident de la route, impliquant un autocar et plusieurs véhicules le long d'une autoroute dans le Nord-Ouest du Kenya, ont rapporté des médias.

L'accident s'est produit vers 05h00 heure locale (02h00 GMT) le long de l'autoroute Nakuru-Eldoret, lorsqu'un Bus, se dirigeant vers la ville côtière kényane de Mombasa depuis Kisumu dans l'Ouest du pays, a perdu le contrôle de ses freins, et a percuté les barrières du tronçon et d'autres véhicules devant lui avant de tomber dans un fossé. L'autocar transportait environ 51 passagers, selon les survivants. "Trente-six personnes blessées ont été transportées aux hôpitaux de Molo et Coptic à la suite d'un accident de la route impliquant un bus PSV (véhicule de service public) et plusieurs véhicules à Migaa à Molo, dans le comté de Nakuru", a déclaré la Société de la Croix-Rouge du Kenya sur X.

