Pakistan : les pluies de mousson font 209 morts

Photo : AFP/VNA/CVN

Babar a indiqué que les fortes pluies de mousson, qui se sont abattues abondamment sur différentes régions du pays, devraient se poursuivre tout au long de cette semaine. Un précédent bilan a fait état de 187 morts.

Le Département de gestion des catastrophes naturelles a aussi rappelé que de fortes pluies avaient provoqué d'importantes inondations et glissements de terrain dans plusieurs régions.

L'administration a fait savoir que les inondations et les glissements de terrain ont causé des dégâts à plus de 2.200 habitations. Cela a également endommagé certaines routes et ponts, entraînant des embouteillages.

Le gouvernement pakistanais a conseillé aux touristes de ne pas visiter les zones touchées par les pluies.

APS/VNA/CVN