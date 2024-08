Iran : au moins 28 morts dans l'accident d'un bus

"Un bus transportant des Pakistanais s'est renversé et a pris feu devant le poste de contrôle de Dehshir-Taft, dans la province centrale de Yazd, dans la nuit de mardi à mercredi", a rapporté la télévision d'État. "Vingt-huit personnes ont été tuées et 23 blessées", a-t-elle précisé, ajoutant que le bilan pourrait s'alourdir. Le responsable de la gestion des crises de la province de Yazd, Ali Malek-zadeh, a déclaré à la télévision d'État que certains blessés étaient dans un état critique. "Sur les 23 blessés, six sont déjà sortis de l'hôpital, tandis que sept autres sont dans un état critique", a précisé M. Malek-zadeh. "Les morts se composent de 11 femmes et 17 hommes", a-t-il ajouté.

APS/VNA/CVN