La Thaïlande s'efforce de lutter contre les importations bon marché

>> La Thaïlande attire les investisseurs vers le corridor économique oriental

>> La Thaïlande maintient son taux d'intérêt de base à un niveau record

Selon Piti Disyatat, secrétaire du Comité de politique monétaire (MPC) de la Banque centrale, la Thaïlande enregistre systématiquement un déficit commercial avec la Chine depuis 2001. Il a souligné que l'afflux de biens chinois avait affecté le secteur manufacturier thaïlandais à différents niveaux, en fonction de chaque industrie spécifique. Selon lui, cette situation a également contribué à maintenir le taux d'inflation de la Thaïlande à un niveau bas et a profité aux consommateurs en réduisant le coût de la vie, mais elle a affecté négativement le secteur manufacturier et la compétitivité globale. Les produits fabriqués localement tels que les appareils électriques, les textiles et les meubles devraient continuer à subir la pression d'une avalanche de produits chinois. Dans le même temps, certains secteurs, comme l'automobile et ses fournisseurs, connaissent des difficultés en raison de la reprise économique inégale de la Thaïlande, a déclaré Piti.

VNA/CVN