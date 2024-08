Afghanistan : 4 morts et 14 blessés dans un accident de la route

Un accident de la route dans la province de Ghor, dans l'ouest de l'Afghanistan, a fait lundi 19 août quatre morts et quatorze blessés, a rapporté mardi le bureau de la police provinciale.

L'accident mortel s'est produit après qu'un véhicule de tourisme s'est retourné dans le district de Lal wa Sarjangal de la province. Toutes les victimes de l'accident faisaient partie de la même famille, a annoncé Mawlawi Abdul Rahman Badri, porte-parole du bureau de la police provinciale. Tous les blessés dans l'accident se trouvaient dans un état critique, a ajouté le porte-parole. Par ailleurs, deux enfants sont décédés et huit autres personnes ont été blessées lundi soir 19 août dans un accident de la route dans la province de Ghani (Est). Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan à cause du mauvais état des routes, de la conduite imprudente, de terrains difficiles, de la surcharge, du dépassement d'autres véhicules et des excès de vitesse.

Xinhua/VNA/CVN