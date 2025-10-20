États-Unis : un véhicule de police touché accidentellement par un éclat d'obus

Un véhicule des forces de l'ordre a été accidentellement touché en Californie par un éclat d'obus provenant d'un projectile d'artillerie tiré lors d'une démonstration militaire, à l'occasion du 250 e anniversaire du Corps des Marines auquel assistait le vice-président américain JD Vance, a indiqué lundi 20 octobre la police.

L'incident, qui s'est déroulé samedi 18 octobre, n'a pas fait de blessé, a précisé la police de la route dans un communiqué.

L'obus a "explosé prématurément en plein vol". "Il s'agit d'une situation inhabituelle et préoccupante", a estimé Tony Coronado un des chefs de la police de la route, ajoutant qu'il est "extrêmement rare que des activités d'entraînement avec munitions réelles ou explosifs aient lieu au-dessus d'une autoroute en service".

Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, avait critiqué la démonstration de tirs réels dans les jours précédant l'événement, qui a entraîné la fermeture d'un tronçon de 27 km de l'autoroute reliant Los Angeles à San Diego.

M. Newsom, critique de Donald Trump et pressenti pour une candidature à la Maison Blanche en 2028, a déclaré sur X que l'accident "aurait pu tuer quelqu'un".

Le Corps des Marines, qui avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun risque pour le public, a également ouvert une enquête sur l'incident, selon NBC News.

Les exercices pour célébrer le 250e anniversaire du Corps des Marines comprenait des survols de chasseurs, l'usage de navires amphibies, des explosions dans un village factice et des membres des forces spéciales Navy Seals se jetant dans l'océan Pacifique depuis des hélicoptères.

