Royaume-Uni : un mort et trois blessés dans un crash d'hélicoptère

Un homme âgé de 70 ans est décédé, et trois autres ont été blessés, dans le crash d'un hélicoptère à Doncaster dans le Yorkshire du Sud, a confirmé jeudi 30 octobre la police britannique.

L'hélicoptère avait décollé peu avant l'accident de l'aéroport de Retford Gamston, jeudi matin 30 octobre. Le pilote, âgé de 41 ans, et deux passagers, une femme de 58 ans et un garçon de 10 ans, ont subi des blessures légères, selon la police. La branche d'enquête sur les accidents aériens du gouvernement britannique a indiqué avoir ouvert une enquête sur la cause de l'incident.

Xinhua/VNA/CVN