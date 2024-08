InBook promeut les œuvres littéraires vietnamiennes à l'étranger

Photo : NSCC/CVN

Créée en 2017 à partir d'une petite librairie appelée Blue Horizon sur le campus de la Maison d'édition Thê Gioi (Le Monde), InBook a marqué l'intégration internationale des librairies vietnamiennes. En août 2024, cette librairie comptait plus de 10.000 lecteurs et 7.000 titres en anglais et français.

"Nous voulons créer les conditions nécessaires pour connecter et soutenir les auteurs vietnamiens talentueux afin qu'ils puissent présenter leurs œuvres aux lecteurs du monde entier", a partagé Nguyên Huong Lan, fondatrice d’Inbook.

Photo : NSCC/CVN

La librairie a établi un partenariat avec une quarantaine de maisons d'édition prestigieuses telles que Harper Collins, Hachette, Penguin, Didier, Usborne, Sodis, Nathan, Flammarion, Gallimard...

"Nous sommes également un partenaire stratégique de MM Publication, le distributeur exclusif sur le marché vietnamien de tous les ouvrages sur l'enseignement de l'anglais, les mathématiques, les sciences, l'informatique et les technologies de l'information et de la communication (TIC)", a précisé Mme Lan.

Inbook a participé à de nombreuses foires-expositions, notamment la Foire du livre de Francfort (Allemagne) et le Salon du livre de Paris. Elle est membre de l'Association internationale des libraires français, parrainée par le ministère français de la Culture.

À l’occasion de l’inauguration de nouveau local, Inbook offre aux lecteurs une réduction de 10% sur son site www.inbook.vn. En venant à la librairie InBook située au 93 rue Thuy Khuê, (arrondissement de Tây Hô, Hanoï) en août, les lecteurs bénéficieront d'une réduction de 15% sur tous les livres et auront l’occasion de rejoindre la communauté InBook avec des avantages prioritaires.

Hoàng Phuong/CVN