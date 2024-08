Faire découvrir la culture et l'histoire de Hanoï aux habitants de Diên Biên

Les "Journées de Hanoï dans la province de Diên Biên" sont une série d'activités d'échange et de présentation de la culture de la capitale aux habitants locaux, à tous ceux vivant dans la région Nord-Ouest d'une manière générale.

L’événement phare est une exposition de 70 photos, documents et images représentatifs de la capitale, sur les activités de diplomatie, d'échanges culturels entre Hanoï et Diên Biên, ainsi que l'armée et la population de la capitale pendant la résistance anti-française (1945-1954).

L'exposition est divisée en deux parties. Intitulée "Hanoï - Diên Biên, 70 ans d'un parcours", la première présente les traditions révolutionnaires des deux localités, la signification et la portée de la magistrale victoire de Diên Biên Phu en 1954, la victoire de Hanoï - Diên Biên Phu aérien en 1972, ainsi que le processus d'échange et de coopération entre les deux localités.

La seconde, intitulée "Hanoï - Ma ville bien-aimée", propose des images des sites historiques, paysages pittoresques, fêtes populaires et villages artisanaux de la capitale, ainsi que ses réalisations socio-économiques pendant la période de Dôi moi (Renouveau).

Une kyrielle d'activités

Dans le cadre de ce programme, sont également proposées des activités de promotion des produits agricoles, des villages de métiers traditionnels et des célèbres produits OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit) de la capitale.

L'organisateur a aménagé des espaces de représentation où les visiteurs peuvent observer des artisans en train de fabriquer leurs produits sur place.

On y trouve aussi un espace d'exposition de 70 produits typiques des villages artisanaux à travers les époques, ainsi qu'un espace de promotion du tourisme mettant en avant les sites historiques et destinations touristiques de la capitale.

De plus, le programme propose un espace de démonstration de la culture et des arts traditionnels de Hanoï, ainsi qu'un autre de reconstitution de modèles et de scènes de culture et de tourisme de la ville.

Ces activités visent à renforcer les relations de coopération entre Hanoï et Diên Biên, en exploitant et valorisant leur potentiel mutuel en matière de culture, de patrimoine culturel, de tourisme, d’économie, de services et de commerce.

L'opportunité de faire connaître auprès des visiteurs nationaux et internationaux les produits OCOP, agricoles, artisanaux, les traits culturels caractéristiques ainsi que les destinations touristiques phares de la capitale, contribuant ainsi à préserver ses riches valeurs culturelles et historiques.

Le programme comprend également d'autres activités connexes telles que des conférences et séminaires sur les liens et la coopération entre Hanoï et d'autres localités. De plus, 30 bourses d'études seront attribuées à des élèves et étudiants défavorisés de Diên Biên.

Texte et Infographie : Phuong Nga/CVN

Photos : VNA - CTV/CVN