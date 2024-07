Café plus librairie : le cocktail gagnant

Photo : Quynh Trân/CVN

Le “café aux livres anciens” a ouvert ses portes en mars 2024 dans la rue Hoà Hung. Avec son style nostalgique, il vous promet des moments inoubliables. Sa décoration est assez simple, le point culminant est la bibliothèque qui recouvre un grand mur.

“Il y a environ 3 tonnes de livres sur les étagères. C’est un nombre impressionnant, et nous en avons encore une autre partie en stock. Hormis la décoration, nous souhaitons également donner envie aux clients de lire”, partage le gestionnaire du café.

“Couvrant 30 m2 et hautes de 7 m, les étagères sont divisées en plusieurs petits compartiments où les livres sont disposés, près de l’escalier menant au 2e étage”, ajoute-t-il.

Ce sont des étagères conçues pour toucher le plafond, donnant un aspect spacieux à la pièce. Les compartiments sont remplis de livres anciens collectés auprès de nombreuses sources.

De différents genres, ils sont disposés au hasard sur les étagères. Les clients ne peuvent cependant pas les retirer, ils doivent eux-mêmes solliciter l’aide des employés.

Ambiance chaleureuse et intimiste

Au rez-de-chaussée, un vaste salon orné d’objets anciens, à côté de l’escalier, attire particulièrement l’attention des clients. Avec son ambiance chaleureuse et intimiste, c’est un cadre idéal pour prendre de belles photos. Veuillez noter qu’il est cependant déconseillé d’utiliser le flash de votre téléphone afin de respecter le confort des autres clients.

Photo : Quynh Trân/CVN

“Nous avons connu ce café grâce à des vidéos partagées sur les réseaux sociaux. Étant donné sa proximité avec notre université, nous avons décidé de le découvrir”, confie Phùng Thi Quynh Nhu, 20 ans.

Trân Thi An, une jeune femme originaire de la ville de Thu Duc, a parcouru environ 20 km car elle est captivée par l’accumulation de livres et l’ambiance enchanteresse du café. “C’est très spacieux et les possibilités de photos sont innombrables”, explique-t-elle.

D’une superficie d’environ 500 m2 comprenant un rez-de-chaussée et une mezzanine principale, le café peut accueillir jusqu’à 200 personnes en même temps. Les différents espaces sont judicieusement aménagés pour permettre aux clients de discuter confortablement, de travailler ou d’étudier.

Une autre caractéristique particulière réside dans sa collection d’objets anciens du quotidien tels que téléviseurs, ventilateurs, lampes, etc., le tout accompagné d’une musique douce et apaisante. Tous ces éléments contribuent à créer une atmosphère à fois paisible et conviviale.

Si vous êtes un amoureux de la nature, vous pourrez vous installer confortablement et discuter avec vos amis dans la grande cour de 40 m2, sur de petites chaises à l’ombre des arbres.

Le café propose une large sélection de plus de 30 types de boissons et pâtisseries disponibles en libre-service à des prix allant de 29.000 à 65.000 dôngs.

L’établissement, ouvert de 07h00 à minuit tous les jours, est situé dans une ruelle mais est facile à trouver. Le parking est spacieux et gratuit. Ne manquez pas de tenter l’expérience !

Thùy Duong - Nguyên Thành/CVN