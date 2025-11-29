Inauguration : un monument célèbre l'alliance Laos ‑ Vietnam

Une cérémonie s’est tenue vendredi 28 novembre pour inaugurer et remettre le monument commémoratif de l’alliance de combat Laos - Vietnam, récemment rénové, dans la province de Xaysomboun, au nord du Laos.

>> La 48e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos prévue en décembre

>> Le secrétaire général du PCV au Laos pour approfondir les relations spéciales bilatérales

>> Le Vietnam et le Laos s’avancent ensemble vers une nouvelle ère de développement

>> Renforcer la confiance politique et promouvoir une coopération concrète Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Des représentants des autorités provinciales de Xaysomboun, des ministères de la Défense du Vietnam et du Laos, ainsi qu’une importante communauté vietnamienne au Laos et des habitants locaux ont assisté à l’événement.

Le projet de rénovation et de modernisation du site a été financé par une aide non remboursable du gouvernement vietnamien, par l’intermédiaire des groupes de travail spéciaux des deux gouvernements. Ce monument revêt une importance capitale, symbolisant la solidarité au combat et l’étroite coopération des forces armées et des peuples du Vietnam et du Laos à travers l’histoire.

S’exprimant lors de l’événement, le général de brigade Monekham Duongsachanh, commissaire politique du commandement militaire provincial de Xaysomboun, a souligné l’importance particulière du projet de monument commémoratif de l’alliance de combat lao-vietnamienne.

Il a précisé que ce monument servira de lieu de cérémonie pour le rapatriement des restes des soldats et experts vietnamiens morts au Laos pendant la guerre, ainsi que de lieu de recueillement pour honorer l’héroïsme des soldats lao et vietnamiens lors des grandes commémorations nationales.

L’amitié profonde, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les partis, les États, les gouvernements et les peuples du Laos et du Vietnam sont uniques au monde, a-t-il déclaré, ajoutant que le soutien du Vietnam au Laos découle d’un lien sincère et profond, à l’image de celui qui unit des frères et sœurs.

Le général de brigade Monekham Duongsachanh s’est engagé à utiliser judicieusement les fonds vietnamiens alloués aux projets, et a exprimé l’espoir que les deux pays continueraient à œuvrer ensemble pour préserver et renforcer davantage la grande amitié laotienne et vietnamienne.

Le projet a permis de rénover 6.300 m² et d’ajouter 2.000 m² de nouvelles installations, dont un parc de 1.500 m² agrémenté d’éléments architecturaux artistiques, d’espaces de loisirs, de sentiers pédestres et d’un mur de soutènement de 2.000 m², pour un coût total de 1,39 million de dollars américains.

Ce monument constitue non seulement un repère culturel et historique, mais aussi un témoignage éloquent de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale qui unissent le Vietnam et le Laos. Il contribue à la transmission des traditions et à l’épanouissement de la fierté chez les générations futures, favorisant ainsi le développement durable des relations bilatérales.

VNA/CVN