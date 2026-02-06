L’économie numérique contribue à alimenter une croissance exceptionnelle

Le Vietnam a fait de l’économie numérique un moteur essentiel de sa croissance économique, visant une contribution de 30% au PIB d’ici 2030 grâce à des percées en matière d’institutions, d’infrastructure numérique et de ressources humaines de haute qualité, tout en s’orientant vers un développement à plus forte valeur ajoutée, axé sur la technologie et piloté par les entreprises nationales.

>> Une nouvelle ère s’annonce avec l’essor de l’économie numérique vietnamienne

>> Économie numérique, moteur du renouvellement du modèle de croissance

>> Les "entreprises individuelles" dynamisent l’entrepreneuriat numérique

En 2025, l’économie numérique a continué d’affirmer son rôle de moteur essentiel de la croissance du Vietnam, en parfaite adéquation avec le programme national de transformation numérique. Selon l’Office national des statistiques (ONS) du ministère des Finances, l’économie numérique représentait environ 14,02% du PIB, soit 72,1 milliards de dollars, en hausse de 64% par rapport à 2020.

Photo : QDND/CVN

Parallèlement, le rapport e-Conomy SEA 2025 publié par Google, Temasek et Bain & Company estimait que l’économie numérique vietnamienne atteindrait 39 milliards de dollars américains de valeur brute des marchandises d’ici fin 2025, soit une croissance de 17% sur un an, le deuxième taux le plus élevé d’Asie du Sud-Est.

L’application des technologies numériques, du big data, de l’intelligence artificielle, du commerce électronique et des plateformes numériques crée de nouvelles opportunités pour les entreprises et les citoyens dans les domaines de la production, des activités commerciales et de la gouvernance sociale.

Des secteurs tels que le commerce électronique, la finance numérique, la logistique intelligente et les services basés sur des plateformes numériques génèrent une valeur ajoutée significative, tandis que les services publics en ligne, les paiements sans espèces, l’éducation numérique et la santé numérique améliorent de plus en plus la qualité de vie ainsi que la transparence et l’efficacité de la gestion publique.

Au niveau local, l’économie numérique s’est imposée comme un facteur clé de différenciation pour la croissance régionale. En 2025, Bac Ninh, Thai Nguyên, Phu Tho et Hai Phong ont enregistré des parts de l’économie numérique supérieures à 20% de leur produit intérieur brut régional (PIBR), tandis que Hanoi et Hô Chi Minh-Ville ont atteint respectivement 17,34% et 13,43%.

Ces écarts reflètent des différences en matière de développement industriel, d’infrastructures numériques, d’attractivité des investissements et de niveaux d’adoption du numérique dans les activités socio-économiques, soulignant la nécessité d’élaborer des stratégies d’économie numérique adaptées aux contextes locaux.

Selon Nguyên Thi Huong, directrice de l’Office national des statistiques, ces résultats montrent que l’économie numérique vietnamienne est non seulement en pleine expansion, mais contribue également de manière plus significative à la croissance économique, à la productivité du travail et à la compétitivité nationale. Ils témoignent de l’engagement et de la détermination sans faille du gouvernement, des ministères, des collectivités locales, des entreprises et de la population en faveur de la transformation numérique, conformément à la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale.

De la digitalisation à la création de valeur numérique

Photo : QDND/CVN

Malgré des progrès notables, l’économie numérique vietnamienne reste confrontée à des défis, son développement se concentrant principalement sur la transposition en ligne des activités traditionnelles, tandis que l’innovation basée sur les technologies clés demeure limitée. La valeur ajoutée nationale reste modeste, la dépendance aux plateformes transfrontalières est élevée et la cybersécurité ainsi que la protection des données personnelles sont devenues des préoccupations de plus en plus pressantes.

La transformation numérique demeure inégale selon les secteurs, certains domaines tels que les services vétérinaires, l’aide sociale et les soins institutionnels affichant des taux d’adoption très faibles. Ces secteurs ne contribuent qu’à environ 0,01% de la valeur ajoutée totale de l’économie numérique, soulignant un potentiel considérable encore inexploité et la nécessité de politiques ciblées et sectorielles.

S’appuyant sur son expérience pratique dans le secteur du tourisme, Pham Minh Quang, directeur général de Dolphin Commercial and Investment Company Limited (Dolphintour), a déclaré qu’avec plus de 80% des clients recherchant, comparant et réservant des services en ligne, les entreprises sont soumises à une forte pression pour s’adapter. Cependant, de nombreuses entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), continuent de se heurter à des contraintes liées à des ressources humaines numériques limitées et à des coûts d’investissement initiaux élevés, a-t-il noté.

D’après les experts, pour porter la contribution de l’économie numérique à environ 30% du PIB d’ici 2030, il est indispensable de mettre en œuvre des mesures novatrices, notamment en passant d’une expansion rapide à une amélioration de la qualité et de la profondeur. Les priorités incluent le renforcement des institutions, des politiques et du cadre juridique afin d’encourager l’innovation et le développement de modèles économiques numériques fondés sur des technologies, des données et des plateformes clés progressivement maîtrisées par les entreprises nationales, ainsi qu’une réglementation appropriée des plateformes transfrontalières pour garantir une concurrence loyale et la souveraineté numérique nationale.

Les experts ont également observé que les programmes de soutien ciblés à la transformation numérique des PME devraient être renforcés, tandis que la mise en place d’écosystèmes numériques sectoriels reliant les entreprises technologiques aux entreprises de production et de services est considérée comme une solution clé pour diffuser la valeur numérique.

Parallèlement, les politiques relatives à la main-d’œuvre numérique doivent être repensées pour mieux répondre aux besoins du marché, tandis que l’investissement continu dans l’infrastructure numérique, la cybersécurité et la protection des données demeure essentiel pour instaurer la confiance numérique et assurer une croissance durable de l’économie numérique.

VNA/CVN