L'e-commerce sur une pente ascendante : 5,8 mds d'USD prévus à l'horizon 2028

L'Association du commerce électronique du Vietnam (VECOM) et Access Partnership ont organisé le 16 décembre à Hanoï un séminaire sur le développement des exportations en ligne, soulignant l'importance croissante de l'e-commerce pour les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) au Vietnam.

Lors de l'événement, Megan Lim, directrice de la stratégie économique d'Access Partnership, a indiqué que la valeur des exportations du commerce électronique B2C (Business-to-Consumer) du Vietnam s'est élevée à 86 billions de dôngs en 2023. Elle prévoit que cette valeur atteindra 145,2 milliards de dôngs (5,8 milliards d'USD) d'ici 2028, avec les MPME contribuant à hauteur de 25%.

Parmi les PME participant au commerce électronique transfrontalier et ayant pris part à l'enquête, 93% affirment qu'elles ne pourraient pas exporter sans s'appuyer sur des plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon Global Selling, Alibaba ou eBay. De plus, 65% ont déclaré que plus de la moitié de leur vente en ligne B2C provenaient de marchés étrangers, et 50% s'attendant à une croissance de plus de 20% de leurs ventes au détail totales dans les cinq prochaines années.

Megan Lim a toutefois mis en évidence plusieurs obstacles majeurs qui freinent le développement des investissements des PME dans ce secteur porteur, notamment les coûts logistiques élevés, la pénurie de talents qualifiés et la méconnaissance des marchés étrangers.

Le secrétaire général de la VECOM, Trân Van Trong, a déclaré que depuis 2017, la VECOM a organisé plusieurs forums de commerce électronique transfrontaliers avec des sujets d'actualité qui ont eu un impact significatif. Il a également créé l'Alliance de soutien à l'exportation en ligne visant à créer un écosystème de soutien aux entreprises engagées dans des activités d'exportation en ligne.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce accélère également l'élaboration d'un projet de plan directeur sur le développement national du commerce électronique pour la période 2026-2030. Ce plan stratégique positionne l'exportation en ligne comme un pilier fondamental du développement du commerce électronique, en décrivant des objectifs, des politiques et des solutions spécifiques pour doter les MPME des outils nécessaires pour conquérir les marchés étrangers en ligne.

Le rapport sur l'indice du commerce électronique au Vietnam 2024 de VECOM a révélé que le taux de croissance du secteur en 2023 a augmenté de plus de 25% par rapport à 2022, atteignant 25 milliards d'USD. Sur ce total, le secteur de la vente au détail en ligne a représenté 17,3 milliards d'USD, le commerce électronique représentant environ 10% du total des ventes au détail de biens et de services aux consommateurs.

