Hommage au Président Hô Chi Minh des dirigeants du Parti et de l’État

Une délégation de dirigeants du Parti et de l’État est allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et aux Héros Morts pour la Patrie au monument qui leur est dédié dans la rue Bac Son, à Hanoï.

>> La Commission militaire centrale rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Célébration des 80 ans de l’Armée populaire du Vietnam

Photo : VNA/CVN

À l'occasion des 80 ans de l'Armée populaire du Vietnam et de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre), ce vendredi 20 décembre, une délégation de dirigeants du Parti et de l’Etat est allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et aux Héros Morts pour la Patrie au monument qui leur est dédié dans la rue Bac Son, à Hanoï.

La délégation comprenait notamment le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire central, le président de la République, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ainsi que d’anciens dirigeants du Parti et de l’État.

La délégation a déposé une gerbe de fleurs portant l’inscription : "Reconnaissance éternelle envers le grand Président Hô Chi Minh".

La cérémonie s'est poursuivie au Mémorial des Héros Morts pour la Patrie. Une gerbe de fleurs portant l'inscription "Reconnaissance éternelle envers les Héros Morts pour la Patrie" y a été déposée.

VNA/CVN