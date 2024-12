Célébration des 80 ans de l’Armée populaire du Vietnam

La célébration au niveau national du 80 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et du 35 e de la Journée nationale de la défense populaire (22 décembre) a eu lieu dans la matinée du 20 décembre à Hanoï. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté à l'événement et prononcé un discours.

>> Les jeunes de l'armée doivent avoir des aspirations et jouer un rôle majeur dans le développement du pays

>> L’Oncle Hô et l’Armée populaire vietnamienne : 80 ans d’héritage révolutionnaire en images

>> Armée populaire du Vietnam, fierté nationale

Photo : VNA/CVN

La célébration a été organisée par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie et la Commission militaire centrale - ministère de la Défense.

Dans son discours prononcé lors de l’événement, au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, a passé en revue l’histoire de l’Armée populaire du Vietnam depuis sa fondation le 22 décembre 1944, ses exploits militaires, ses liens étroits avec le peuple, ainsi que ses efforts pour accélérer la modernisation et l’intégration internationale…

En tant qu'armée issue du Peuple, combattant pour le Peuple, servant le Peuple et étroitement liée au Peuple, l'Armée partage toujours le bonheur et la souffrance avec le Peuple, à tout moment et en tout lieu, a-t-il déclaré.

Contributions exceptionnelles

Avec ses exploits et réalisations exceptionnels au cours des 80 dernières années, l'Armée populaire du Vietnam a obtenu de nombreuses nobles distinctions. À l'occasion du 80e anniversaire de sa fondation, l'Armée populaire du Vietnam a l’honneur de recevoir l’Ordre Hô Chi Minh, une distinction noble qui démontre la reconnaissance du Parti, de l'État et du Peuple pour ses contributions exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, a-t-il affirmé.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général a affirmé que le Vietnam persistait dans ses politiques consistant à résoudre tous les différends et désaccords par des moyens pacifiques sur la base du droit international, à respecter l'indépendance, la souveraineté, l'unité, l'intégrité territoriale et les affaires intérieures de tous les pays, à ne pas rejoindre des alliances militaires, ne pas s’associer à un pays pour combattre un autre pays, ne pas permettre à des pays étrangers d'établir des bases militaires sur son sol ou d'utiliser le territoire vietnamien pour combattre d'autres pays, ne pas recourir à la force ni menacer d’y recourir dans les relations internationales.

En cette nouvelle période révolutionnaire, afin que l'Armée populaire continue d'accomplir avec succès toutes ses tâches, Tô Lâm a insisté sur la nécessité de maintenir et renforcer la direction absolue et directe du Parti dans tous les domaines, la gestion et l'administration centralisées et unifiées par l'État pour l'Armée populaire et le renforcement de la défense et de la sécurité nationales.

Photo : VNA/CVN

Il a également souligné l’importance de promouvoir la force de la grande union nationale, de rester ferme dans la poursuite de l’objectif de l'indépendance nationale et du socialisme, inébranlable dans la politique de défense nationale de tout le peuple, et de combiner étroitement la force nationale avec la force de l'époque, avec le soutien, la coopération et le développement des amis internationaux...

Afin que tout le pays entre dans une ère de prospérité et de développement, le Parti, l'État et le Peuple sont convaincus que l'Armée populaire du Vietnam promouvra constamment ses glorieuses traditions et continuera à réaliser des exploits exceptionnels pour, avec l'ensemble du Parti et du Peuple, défendre fermement la patrie socialiste du Vietnam, a déclaré Tô Lâm.

VNA/CVN