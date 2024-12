République de Corée : le président par intérim annonce une semaine de deuil après le crash d'un avion de ligne

Le président par intérim de la République de Corée, Choi Sang-mok, a annoncé dimanche 29 décembre une période de deuil d'une semaine après qu'un avion de ligne s'est écrasé à l'atterrissage dans un aéroport du Sud-Ouest du pays plus tôt dans la journée.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

M. Choi a déclaré lors d'une réunion centrale sur les mesures de lutte contre les catastrophes que le gouvernement fixerait à sept jours, jusqu'à minuit le 4 janvier prochain, la période de deuil national, tout en mettant en place des autels commémoratifs communs dans 17 villes et provinces afin d'exprimer les condoléances aux victimes.

Il a ajouté que les fonctionnaires de tous les ministères, des gouvernements locaux et des institutions publiques porteraient des rubans de deuil pendant cette période, s'engageant à enquêter de manière approfondie sur les causes exactes de l'accident et à prendre des mesures pour éviter qu'un accident aussi tragique ne se reproduise.

M. Choi a exprimé ses profondes condoléances aux personnes décédées et à leurs familles endeuillées, déclarant le comté de Muan comme zone de catastrophe spéciale afin de fournir l'aide nécessaire aux familles endeuillées et aux blessés.

Selon des informations, dimanche vers 09H03 heure locale (00H03 GMT), l'avion de ligne qui transportait 175 passagers, dont 173 Sud-Coréens et deux Thaïlandais, ainsi que six membres d'équipage, s'est écrasé alors qu'il tentait d'atterrir à l'aéroport international de Muan, à environ 290 km au sud-ouest de la capitale Séoul.

Le vol 7C2216 de Jeju Air en provenance de Bangkok (Thaïlande) s'est posé sans roues, a dérapé sur la piste et a heurté le mur extérieur de la piste, son fuselage se brisant en deux et prenant feu.

Seuls deux membres d'équipage ont pu être sauvés à l'arrière de l'avion, dont la plupart des parties ont été gravement endommagées.

Xinhua/VNA/CVN