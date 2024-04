Une ancienne ville va développer une marque en tant que site patrimonial non-fumeur

Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Nam (Centre), en collaboration avec l'ancienne ville de Hôi An, prévoit de développer le pôle touristique en tant que destination "non-fumeur" et "vélo" dans le cadre de la campagne de promotion du tourisme "vert".

Photo : VNA/CVN

Hôi An prévoit de promouvoir le message de destination "non-fumeur" auprès des agences de voyages, des centres de villégiature, des destinations, des restaurants et des zones commerçantes, ainsi que de sensibiliser la communauté à ne pas fumer dans les lieux publics.

Les maladies liées au tabagisme et l'imposition de sanctions strictes en cas de violation des zones sans fumée ont également été incluses dans la campagne de communication, avec des avertissements imprimés sur les bons et les billets d'entrée dans les destinations à Hôi An.

Hôi An, qui a été conçue comme une destination écologique et respectueuse de l'environnement du Vietnam, compte plus de 1.000 hébergements, dont 43 hôtels de 3 à 5 étoiles, 380 restaurants et 21 destinations.

À ce jour, 80% des bureaux administratifs ont interdit de fumer, tandis que 110 restaurants et hôtels ont déjà attribué des zones fumeurs ou affiché des zones sans fumée.

Il est interdit de fumer dans tous les bus publics, dans les écoles et les hôpitaux dans le cadre de la campagne antitabac 2011-2025.

VNA/CVN