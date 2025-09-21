F1-Azerbaïdjan : Verstappen brille dans le chaos, McLaren à la peine

Le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a arraché samedi 20 septembre la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan de Formule 1 au terme de qualifications chaotiques marquées par six accidents et la défaillance des pilotes McLaren.

Photo : AFP/VNA/CVN

À bout du chaos et d'un ultime tour lancé, son seul et unique en Q3, le Néerlandais a privé l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) de la pole en le devançant de près d'une demi-seconde, établissant un temps de référence qui n'aurait peut-être pas été battu par ses adversaires dans des conditions normales.

Avant cela, la folie s'était emparée des rues de la capitale azerbaïdjanaise, qui a essuyé quelques gouttes de pluie et a été balayée par des rafales puissantes qui ont fait honneur à son surnom de "Cité des Vents". Même le slogan du Grand Prix, "Attendez-vous à l'inattendu", semblait en parfaite adéquation avec ce qui s'est produit durant ces qualifications spectaculaires.

Alors que la bagarre pour décrocher la pole position dure habituellement une heure, elle a cette fois duré quasiment deux heures en raison du temps nécessaire à l'évacuation des monoplaces accidentées, au ramassage des débris dispersés sur la piste et à la remise en état des murs de protection.

"La qualification a été interminable avec tous ces drapeaux rouges, c'était très difficile. Et à la fin, tout se joue sur un tour et je suis très content de ce qu'on a réalisé aujourd'hui (samedi) et depuis le début du week-end", a souligné +Mad Max+.

"Depuis Monza, on fait du super boulot et j'espère pouvoir poursuivre sur cette lancée demain (dimanche). La course sera longue et il faudra bien gérer les pneus pour espérer l'emporter", a estimé le Néerlandais.

Photo : AFP/VNA/CVN

Deux semaines après son succès en Italie au nez et à la barbe des McLaren pourtant plus rapides, Verstappen, distancé dans la course au titre, a encore montré qu'il serait bien l'arbitre du duel entre l'Australien Oscar Piastri et le Britannique Lando Norris, séparés par 31 points au classement du championnat du monde.

Norris manque le coche

Samedi 20 septembre, aucun des deux pilotes de l'écurie britannique n'a réussi à tirer son épingle du jeu. Piastri a d'abord commis une erreur inhabituelle en tirant tout droit au virage 15 pour envoyer sa voiture s'écraser contre un mur de protection durant la Q3.

"Je pense que j'ai freiné un peu trop tard. Je trouvais que la voiture était bien réglée, c'est décevant que ça se termine comme ça. Je pense que j'ai simplement trop attaqué", a déclaré le natif de Melbourne.

Mais Norris n'a pas su saisir l'opportunité offerte par son coéquipier et n'a pris que la septième place après avoir commis une erreur dans son seul tour lancé de la Q3. Il ne partira donc que deux rangs devant son voisin de garage.

Avec ce résultat médiocre en qualifications, McLaren a un peu compromis ses chances de décrocher le titre mondial des constructeurs dès dimanche 21 septembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ferrari non plus n'a pas brillé samedi 20 septembre : la Scuderia, qui restait sur quatre pole positions consécutives à Bakou grâce à Charles Leclerc, verra ses deux monoplaces partir en milieu de peloton.

Le Monégasque a en effet eu un accident en début de Q3 et démarrera en dixième position, alors que le septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton s'est raté en Q2 et n'a pris que la 12e place.

Le rookie français Isack Hadjar (Racing Bulls) a encore réussi à atteindre la Q3 et s'élancera au huitième rang, loin devant son compatriote Pierre Gasly (Alpine) 19e. Le troisième pilote tricolore Esteban Ocon (Haas), initialement 18e, a été disqualifié pour aileron arrière non conforme et s'élancera donc dimanche pour le Grand Prix de la voie des stands.

L'Argentin Franco Colapinto, second lote de l'écurie tricolore en ballotage pour garder son baquet la saison prochaine, a réalisé le 16e chrono...avant de détruire l'avant de sa voiture contre un mur en fin de Q1. Un nouvel accident qui ne plaide pas en sa faveur alors que la patron d'Alpine Flavio Briatore fera son choix pour 2026 dans les semaines à venir.

AFP/VNA/CVN