Hoa Binh donne la priorité aux prêts pour les ethnies minoritaires

Hoa Binh est une province montagneuse du Nord avec une population de plus de 850.000 personnes, dont plus de 74% appartiennent à des minorités ethniques.

La province de Hoa Binh accorde une priorité à l’investissement et à la mise en œuvre des politiques liées aux affaires ethniques pour améliorer les moyens de subsistance, augmenter les revenus et assurer le bien-être social afin d’atteindre l’objectif de réduction durable de la pauvreté, de créer davantage d’emplois et d’édifier la Nouvelle ruralité.

Fin 2023, l’encours total des programmes de prêts préférentiels de Hoa Binh a atteint près de 4.830 milliards de dôngs bénéficiant à 103.211 ménages, dont près de 945 milliards aux familles pauvres.

Texte et photos : Nguyên Thành - Trân Viêt/VNA/CVN