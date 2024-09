Le Premier ministre inspecte les activités visant à éliminer les taudis à Hoa Binh

Nguyên Phi Long, secrétaire du Comité provincial du Parti, a rapporté qu’en réponse à l’appel du Premier ministre pour ce mouvement, Hoa Binh a élaboré un plan pour éliminer 3.200 maisons délabrées. Il vise à construire 2.200 nouvelles maisons cette année et à achever l’éradication des habitations temporaires d’ici fin 2025.

Photo : VNA/CVN

En visitant plusieurs familles qui ont récemment déménagé dans de nouvelles habitations dans le cadre de cette initiative, le chef du gouvernement a exprimé sa joie de constater l’amélioration de leurs conditions de vie. Il a félicité les autorités locales pour avoir pris des mesures apportant du bonheur aux habitants.

Le chef du gouvernement a appelé le Parti, l’administration et les organisations locales à diffuser l’esprit d’effort collectif, à gérer efficacement les ressources et à atteindre l’objectif d’amélioration du logement des habitants pauvres.

Il a déclaré que des solutions globales sont nécessaires pour aider les gens à obtenir des emplois et des moyens de subsistance durables, leur permettant non seulement d’échapper à la pauvreté, mais aussi de prospérer et de profiter de meilleures conditions de vie.

Saluant l’effort concerté du système politique, des philanthropes, des entreprises et du public dans le mouvement, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est dit confiant que le mouvement continuera de se développer, produisant des résultats tangibles et garantissant que personne ne soit laissé pour compte dans la poursuite d’une vie prospère et heureuse pour tous.

Plus tôt dans la journée, le dirigeant et sa délégation ont offert de l’encens à la base révolutionnaire de Giang Xeo dans la commune de Cao Son, district de Da Bac, où s’est tenu le premier cours de formation militaire de la province. De cette base, les communautés ethniques Tay, Dao et Muong de Da Bac ont été encouragées à rejoindre la révolution et à contribuer au succès de la Révolution d’Août 1945.

VNA/CVN