Hô Duc Phoc rencontre le secrétaire du Comité du PCC de la région du Guangxi

Photo : VNA/CVN

À l'occasion de sa participation à la 21e Exposition Chine - ASEAN (CAEXPO) et au 21e Sommet d’affaires et d’investissement Chine - ASEAN (CABIS) dans la ville de Nanning, province chinoise du Guangxi, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a rencontré le 23 septembre Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de la Région autonome Zhuang du Guangxi, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire régionale.

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre vietnamien a déclaré que le Vietnam tenait en haute estime les relations de bon voisinage et le partenariat de coopération stratégique intégral avec la Chine. Il a affirmé son soutien aux relations traditionnelles entre le Guangxi et les localités vietnamiennes. Il a également présenté sa profonde sympathie pour les pertes subies par le Guangxi et d'autres localités chinoises à cause des intempéries.

De son côté, Liu Ning a souligné que le Guangxi attachait toujours de l'importance au renforcement des échanges amicaux et de la coopération mutuellement bénéfique avec les localités et les organes vietnamiens. Il a présenté sa sympathie aux sinistrés vietnamiens du typhon Yagi, avant d’affirmer que le Guangxi soutiendrait certaines localités vietnamiennes pour surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

S’agissant de la coopération bilatérale, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a insisté sur la nécessité de promouvoir la connectivité en matière ferroviaire, routière, maritime et aérienne. Il a affirmé saluer l’expansion des investissements de haute qualité de grandes entreprises du Guangxi au Vietnam. Il a par ailleurs appelé la partie chinoise à augmenter les importations de produits agricoles vietnamiens, recommandant que les deux parties continuent de se coordonner étroitement dans la gestion des frontières conformément aux trois documents juridiques sur la frontière terrestre Vietnam - Chine...

Photo : VNA/CVN

Liu Ning a affirmé que le Guangxi mettrait en œuvre au mieux les perceptions communes des hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, ainsi que les déclarations communes. Il s’est engagé à continuer à promouvoir les échanges amicaux et la coopération mutuellement bénéfique entre le Guangxi et les ministères, organes et localités du Vietnam, contribuant activement à la promotion de la construction de la communauté de destin de portée stratégique entre la Chine et le Vietnam.

Le même après-midi, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc et sa suite ont visité le "China-ASEAN Infomation Harbor" à Nanning.

VNA/CVN