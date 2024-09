Célébrer le 1er anniversaire du partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm a assisté à New York le 22 septembre (heure locale) à l'événement pour célébrer le premier anniversaire de l'élévation des relations Vietnam - États-Unis au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable et vers le 30 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le dirigeant Tô Lâm a salué les résultats encourageants obtenus par les deux parties après un an d'élévation des relations au rang de partenariat stratégique intégral, tout en déclarant qu'avec le contenu complet et spécifique du nouveau cadre de relations, les deux parties ont encore beaucoup d'opportunités pour continuer à approfondir et amener les relations bilatérales à un développement de plus en plus stable et substantiel, apportant davantage de bénéfices aux peuples des deux pays et contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Il a souligné que, plus important encore, cela aide les deux parties à établir la confiance, une base importante pour que "nous puissions construire ensemble une vision brillante pour les relations entre les deux pays à l'avenir".

Pour s'orienter vers le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis en 2025, le dirigeant Tô Lâm a proposé aux deux parties de continuer à renforcer leur coordination étroite pour mettre en œuvre efficacement la Déclaration commune Vietnam - États-Unis en 2023, en particulier le renforcement de contacts et d'échanges de délégations à haut niveau ; de faire de la coopération scientifique et de haute technologie (semi-conducteurs, intelligence artificielle - IA) et de la formation des ressources humaines de haute qualité une avancée stratégique dans les relations entre les deux pays ; de continuer à donner la priorité à la coopération pour surmonter les conséquences de la guerre, contribuant ainsi à l'établissement et au renforcement de la confiance entre les deux parties ; de renforcer le dialogue dans un esprit franc et constructif en partageant les intérêts et les préoccupations légitimes; de renforcer la coordination pour contribuer ainsi davantage à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Vers l'avenir

Pour terminer son discours, le dirigeant Tô Lâm a souligné une fois de plus qu'au cours des 30 dernières années, les deux parties se sont unies pour créer un point culminant historique d'un modèle dans les relations internationales, considéré comme un beau tableau tissé par les contributions et les efforts de nombreuses personnes, à la fois des dirigeants typiques et des personnes dont les visages et les noms ne sont pas encore connus.

À cette occasion, il a remercié l’administration et le peuple américains pour leur soutien opportun au peuple vietnamien affecté par le récent super typhon Yagi.

Présent à l’événement, l'ancien secrétaire d'État, John Kerry, a partagé son expérience personnelle face aux difficultés rencontrées dans le processus de normalisation et de promotion des relations entre les deux pays. En tant qu'un ami du Vietnam, il a exprimé son espoir que l'année prochaine, les deux parties marqueront cet anniversaire en regardant ensemble vers l'avenir.

Le sénateur Dan Sullivan a adressé ses condoléances aux familles des victimes du typhon Yagi, appréciant les contributions de générations de membres du Congrès américain, comme le regretté sénateur John McCain et l'ancien sénateur John Kerry, au processus de normalisation et de promotion des relations entre les deux pays.

Le sénateur Dan Sullivan a affirmé que le partenariat stratégique intégral entre les deux pays bénéficiait du soutien bipartisan des États-Unis, avec un grand potentiel de développement et des contributions positives à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Le Congrès américain continuera à soutenir un Vietnam "fort, indépendant, autonome et prospère", un pays qui joue un rôle leader important dans la région.

Rencontres

Auparavant, le secrétaire général et président Tô Lâm avait rencontré les dirigeants de l'Asia Society Policy Institute et des amis américains.

Lors de la rencontre, Tô Lâm a hautement apprécié l'intérêt personnel et le soutien de la docteure Kang Kyung Wha envers le Vietnam tant dans son ancien rôle de ministre sud-coréen des Affaires étrangères que dans sa position actuelle de présidente de l'Asia Society. Il a émis l'espoir que le conseil d'administration de l'Asia Society continuerait de soutenir le renforcement des relations de coopération avec le Vietnam et l'ASEAN.

À cette occasion, il a également remercié ses amis américains tels que l'ancien sous-secrétaire d'État américain Daniel Russell, le secrétaire d'État adjoint Dan Kritenbrink, l'ambassadeur Marc Knapper... pour leurs contributions importantes à l'établissement et à la mise en œuvre du Partenariat intégral Vietnam - États-Unis en 2013 et à la mise à niveau du Partenariat stratégique intégral actuel.

Tô Lâm a affirmé qu'après près de 80 ans de fondation du pays et près de 40 ans de Doi Moi (Renouveau), le Vietnam est prêt à entrer dans un nouveau départ historique, une nouvelle ère - l'ère de l'épanouissement du peuple vietnamien. Le Vietnam souhaite continuer à bénéficier du soutien de la communauté internationale en général et des États-Unis en particulier dans ce processus.

Les dirigeants de l'Asia Society et des amis américains ont félicité le Vietnam pour ses réalisations dans sa politique de renouveau et de développement, renforçant ainsi la position et la réputation internationale actuelles du Vietnam.

Les amis du Vietnam ont affirmé qu'ils continueraient à soutenir le développement stable et durable des relations Vietnam - États-Unis, répondant aux intérêts et aspirations des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Ils ont également affirmé leur volonté d'accompagner le Vietnam dans son processus de développement fort.

