Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà reçoit un dirigeant du groupe chinois Geely Auto

Trân Hông Hà a apprécié le prestige et la capacité du groupe Geely Auto, tant en Chine que dans plus de 50 pays à travers le monde.

Concernant les aspects essentiels de la politique de développement des infrastructures de transport au Vietnam, le vice-Premier ministre a souligné l'importance d'une mise en œuvre rapide et complète du projet de coopération d'investissement de Geely Auto, depuis la recherche, la production, le développement jusqu'au transfert de technologies et à la formation des ressources humaines, tout en accordant l'attention à la vie matérielle et spirituelle, ainsi qu'à l'éducation et à la santé des travailleurs.

Le Vietnam encourage également les entreprises étrangères à investir dans les domaines des hautes technologies, de l'innovation, des industries de sous-traitance, des composants électroniques pour la production automobile et des infrastructures techniques, avec l'implication des entreprises vietnamiennes dans la création progressive d'une chaîne de valeur et du fournissement de l'automobile au Vietnam destinés tant au marché intérieur qu'à l'exportation, a-t-il dit.

De son côté, Gan Jiayue a brossé un aperçu des activités mondiales du groupe, mettant en avant ses acquisitions et sa coopération avec de nombreuses marques automobiles de renommée internationale, offrant une gamme de véhicules à essence, électriques et hybrides.

Le dirigeant de Geely Auto a présenté le projet de construction d'une usine d'assemblage automobile, d'investissement dans la chaîne d'approvisionnement de pièces détachées et de création d'un centre de recherche et développement (R&D).

Il a également formulé des recommandations visant à faciliter la mise en œuvre des projets de coopération en matière d'investissement au Vietnam, notamment concernant les procédures d'évaluation de l'impact environnemental, la prévention et la lutte contre les incendies, les travaux de construction, les régimes fiscaux privilégiés à l'importation et le crédit.

