Hô Chi Minh-Ville : 5.000 billets de bus gratuits pour le Têt

Près de 5.000 travailleurs et leurs proches ont bénéficié de billets de bus gratuits à Hô Chi Minh-Ville pour rejoindre leurs villes natales dans les provinces du Centre et du Nord et célébrer le Têt (Nouvel An lunaire) en famille, dans le cadre du programme "Voyage en bus des syndicats - Printemps.

Le programme, organisé par la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, s’inscrit dans le cadre des actions menées pour soutenir les membres des syndicats et les travailleurs à l'occaison de la fête du Têt.

Outre la gratuité des billets de bus, la fédération a également distribué des cadeaux d’une valeur de 300.000 dôngs (11,55 dollars) par personne et de l’argent porte-bonheur aux enfants des travailleurs.

S'exprimant lors de la cérémonie d'adieu organisée le 12 février au matin pour le retour des travailleurs à l'occasion du Têt, Bùi Thanh Nhan, président de la fédération, a déclaré que celle-ci avait apporté son soutien à 350.000 syndiqués et travailleurs en difficulté pendant le Têt, grâce aux efforts conjoints de 146 syndicats de quartier, de commune et de zone spéciale, et de plus de 20.000 syndicats de base.

Après sa fusion avec les provinces de Ba Ria-Vung Tàu et de Binh Duong, Hô Chi Minh-Ville compte plus de 7,2 millions de travailleurs, majoritairement des immigrés.

La Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville et les syndicats à tous les niveaux ont mis en œuvre divers programmes d'aide aux syndiqués et aux travailleurs pendant les fêtes du Têt.

Elle a notamment offert 2.293 billets de train, 820 billets d'avion et 5.000 billets de bus à des syndiqués et des travailleurs en difficulté qui n'avaient pas pu rentrer chez eux pour le Têt depuis de nombreuses années.

Plus de 350.000 syndiqués et travailleurs en difficulté ont reçu une aide financière d'un montant total de 350 milliards de dôngs par virement bancaire.

La fédération, en collaboration avec le Front de la Patrie du Vietnam et les autorités locales, organise également des visites, des distributions de cadeaux et un soutien aux syndiqués restés en ville pendant la fête du Têt.

