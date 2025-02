D’ici 2030, 100% des personnes âgées disposeront d’une carte d’assurance maladie

Selon cette stratégie, au moins 90% des personnes âgées bénéficieront de soins de santé primaires en temps utile, de bilans de santé réguliers et de dossiers médicaux de suivi. Toutes les personnes âgées malades bénéficieront d’un examen médical et d’un traitement, tout en recevant des soins de la part de leur famille et de leur communauté.

Photo : CPV/CVN

De plus, au moins 50 % des personnes âgées capables et désireuses de travailler auront un emploi. Au moins 100 000 personnes âgées bénéficieront d’une orientation professionnelle et d’une formation à la reconversion dans des établissements d’enseignement professionnel, des centres d’aide sociale et des centres de services pour l’emploi. Par ailleurs, au moins 100 000 ménages composés de personnes âgées en situation de précarité bénéficieront de crédits à taux préférentiels pour le développement de leur production et de leurs activités commerciales.

Chaque année, au moins 80 % des personnes âgées en situation difficile et malades auront accès à des soins variés. De plus, 70 % des personnes âgées handicapées seront dépistées, diagnostiquées, et bénéficieront d’interventions et de réadaptations.

Au moins 10 000 personnes âgées en situation difficile et sans soignant bénéficieront de soins, de réadaptation et d’assistance adaptés dans des centres spécialisés et des établissements d’aide sociale et 100 % des personnes âgées vivront dans des habitats décents.

Pour atteindre ces objectifs, la Stratégie propose plusieurs solutions pour soutenir les personnes âgées. En particulier, en ce qui concerne l’aide à la formation professionnelle, la création d’emplois et le soutien aux moyens de subsistance et au logement, le gouvernement mettra en place des politiques visant à encourager et attirer les travailleurs âgés à participer au marché du travail. Cela inclut des mesures relatives aux crédits, à l’impôt sur le revenu, à la formation professionnelle, à la reconversion et à d’autres politiques de soutien adaptées.

De plus, le gouvernement proposera des améliorations dans les politiques de retraite sociale et d’assistance sociale, en augmentant les niveaux d’assistance adaptés à chaque période.

D’autres mesures sont également envisagées, notamment le développement d’un réseau d’établissements d’aide sociale fournissant des services de soins et de réadaptation aux personnes âgées ; le soutien à leur participation à des activités culturelles, sportives et touristiques ; l’encouragement de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ; ainsi que la mise en place d’une aide juridique en leur faveur.

VNA/CVN