Hô Chi Minh-Ville salue les contributions de l'UE à son développement

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Dans son discours, Duong Anh Duc a déclaré que la mégapole du Sud attendait avec impatience des conditions favorables lui permettant d'utiliser efficacement les sources de financement de la stratégie Global Gateway et du programme Horizon Europe de l’UE, pour renforcer davantage les relations économiques avec l'UE et atteindre conjointement les objectifs de développement durable.

Il s'est également engagé à garantir un environnement sociopolitique stable, à protéger les droits et les intérêts légitimes des investisseurs et à faciliter les opérations efficaces et à long terme des entreprises européennes dans la ville.

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

L'ambassadeur de l'UE au Vietnam, Julien Guerrier, a déclaré que les relations Vietnam - UE sont la preuve d'une coopération pacifique menant à un avenir radieux. Pendant plus de trois décennies, ils ont travaillé ensemble et obtenu de nombreuses réalisations.

Julien Guerrier a annoncé que le Partenariat de transition énergétique juste (JETP), coordonné par l'UE et le Royaume-Uni, est prêt à fournir environ 15 milliards d'euros pour soutenir l'atténuation des effets du changement climatique au Vietnam.

L’ambassadeur a exprimé sa confiance dans le développement des relations Vietnam - UE, contribuant à l’objectif du Vietnam de devenir un pays développé d’ici 2045 et d’atteindre zéro émission nette à l'horizon 2050.

VNA/CVN