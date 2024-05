Le Vietnam garantit le droit à la santé publique pour sa population

>> Huê : 3.000 personnes participent au jogging pour la santé publique

>> Le soin de la santé publique est l'une des premières priorités du Vietnam

Le Vietnam s’est efforcé d’élargir la portée de l’assurance maladie, permettant ainsi au pays d’atteindre l’objectif de soins de santé universels.

Photo : VNA/CVN

L’éradication de la pauvreté, la sécurité sociale et l’amélioration des soins médicaux pour la population font tous partie des efforts déployés par le pays pour mieux garantir les droits de l’homme.

Le pays est considéré comme l’un des pays à la croissance la plus rapide au monde en termes d’augmentation de l’indice de développement humain (IDH). En seulement une décennie, l’IDH vietnamien a grimpé de 46%, ce qui le place parmi les pays ayant le taux de croissance le plus élevé au monde.

Selon les informations fournies par le dernier Rapport sur le développement humain du PNUD, le classement humain de l’IDH vietnamien continue d’augmenter, passant de 115 à 107, le pays se classant dans le groupe avec un IDH élevé.

Le Vietnam fait également partie des six pays au monde à avoir atteint le cinquième objectif du Millénaire pour le développement visant à promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le cadre des objectifs de développement durable de l’ONU.

Selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS, contrairement à la plupart des pays en développement, le Vietnam a réussi à maintenir sa croissance économique pendant les années les plus difficiles de la pandémie de COVID-19.

Bien que la croissance moyenne ait ralenti et que les groupes et individus vulnérables aient enduré des moments très difficiles, le pays a évité un renversement de ses progrès en matière de développement humain.

Photo : VNA/CVN

Le pays a obtenu de nombreuses réalisations dans l’amélioration de la vie de sa population et de la qualité des soins de santé au cours des dernières décennies. En effet, l’espérance de vie moyenne a augmenté de 15 ans, avec une baisse significative des maladies évitables par la vaccination. Le pays a élargi sa couverture d’assurance maladie, progressant vers son objectif de parvenir à des soins de santé universels, a déclaré M. Ghebreyesus.

Selon les données de l’Office général des statistiques, l’espérance de vie moyenne des Vietnamiens était de 73,7 ans en 2022 et de 73,6 ans en 2022, dont 71,1 ans pour les hommes et 76,5 ans pour les femmes.

La qualité de la population s’est améliorée, tandis que la fécondité a fortement diminué et que le niveau de fécondité de remplacement s’est pour l’essentiel maintenu depuis 2005.

Garantir le droit aux soins de santé est également une priorité absolue, car le pays a mené la plus grande campagne de vaccination de l’histoire, avec plus de 266 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 administrées à la plupart des personnes âgées de 12 ans et plus en un peu plus de deux ans.

Lors d’une récente réunion avec le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, le directeur régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, Saia Ma’u Piukala, a partagé certains des objectifs prioritaires de l’OMS en matière de soutien et de renforcement des capacités du secteur de la santé vietnamien dans le but d’accroître la capacité du système de santé préventive à faire face aux futures épidémies, améliorer l’environnement, promouvoir des modes de vie sains et assurer la sécurité des soins de santé.

L’OMS prédit que le pays sera confronté à de nombreux défis à l’avenir. Cependant, les experts ont estimé que le Vietnam dispose de suffisamment de capacités pour gérer les incertitudes liées aux crises en cascade.

Garantir le droit des citoyens à des soins de santé publics

Le droit à la santé publique est toujours considéré par le pays comme l’un des droits de l’homme les plus importants, car il constitue la base de l’exercice de nombreux autres droits.

Photo : VNA/CVN

L’exercice du droit aux soins de santé communautaires est également associé à d’autres droits humains tels que le droit à la vie, le droit à l’alimentation, au logement, à l’emploi, à l’éducation, à la protection de la vie privée et à l’accès à l’information.

Les dispositions de la Constitution de 2013 sur les droits en matière de sécurité sociale sont précisées dans de nombreux documents juridiques spécialisés tels que le Code du travail, la loi sur l’assurance sociale, la loi sur les personnes âgées, la loi sur les enfants, la loi sur les personnes handicapées, la loi modifiant et complétant un certain nombre d’articles de la Loi sur l’assurance maladie et loi sur la sécurité et la santé au travail.

Les lois dans ce domaine garantissent mieux les droits des citoyens à accéder et à utiliser des services médicaux de qualité, des services d’assurance maladie et d’assurance sociale, créant ainsi une base juridique pour la mise en œuvre de politiques sociales préférentielles pour les bénéficiaires des politiques et la protection des consommateurs. En outre, elles permettent de mieux résoudre la relation qui lie la croissance économique à la mise en œuvre des politiques sociales, politiques du travail et de sécurité sociale en particulier, selon les principes d’équité et de progrès social.

Fin 2023, la couverture d’assurance maladie touchait environ 94% de la population vietnamienne. Le système de sécurité sociale et les politiques sociales ont prouvé leur supériorité pour soutenir les travailleurs confrontés aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19.

En juin 2023, le taux de participation des minorités ethniques à l’assurance maladie était en moyenne de 91,9%. Le taux d’enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition et d’insuffisance pondérale s’élevait à 15,8% en moyenne, avec un taux de retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans de 21% en moyenne.

Même si les défis à relever sont nombreux et que les ressources allouées à la sécurité sociale restent limitées, le Vietnam a déployé et continuera de déployer des efforts constants pour permettre à sa population de bénéficier de meilleurs soins de santé publics. C’est aussi le résultat de l’innovation et d’un développement socio-économique plus fort.

CPV/VNA/CVN