Vietnam - UE : s'unir pour un environnement propre

Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le Comité populaire de la province de Quang Ninh, la délégation de l'Union européenne (UE) à Hanoï et Sun Group, a organisé dimanche 12 mai, la Journée Vietnam - UE dans la ville de Ha Long, sur le thème "Vietnam - UE : s'unir pour un environnement propre".

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a déclaré apprécier l’aide de l'UE accordée au Vietnam en matière environnementale via des projets de coopération au développement sur l'adaptation au changement climatique, la conservation de la biodiversité, la protection des forêts, le traitement des déchets...

Dans les temps à venir, le Vietnam espère continuer à bénéficier d'une coopération et d'un soutien efficaces de la part de l'UE et de ses pays membres pour renforcer ses capacités en matière de réponse au changement climatique, de protection de l'environnement, de restauration des écosystèmes terrestres, forestiers et océaniques, a-t-elle indiqué.

L'ambassadeur Julien Guerrier, chef de la délégation de l'UE au Vietnam, a souligné l'importance de l'événement dans l’ensemble des efforts du Vietnam pour un développement vert et durable.

L'ambassadeur a hautement apprécié les engagements du Vietnam en faveur de la construction d'une économie verte et circulaire avec l'objectif ambitieux d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Il a affirmé que l'UE accompagnera et soutiendra toujours le Vietnam dans la mise en œuvre d'initiatives visant à répondre au changement climatique, à protéger l'environnement et à atteindre ses Objectifs de Développement Durable (ODD).

Après la cérémonie d'ouverture, près de 200 délégués ont participé à des activités de ramassage de déchets le long de la plage de Bai Chay et dans la baie de Ha Long.

