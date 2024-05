Le Vietnam et le Japon intensifient leur coopération en matière de gestion forestière

Selon ce protocole d’accord, les deux pays travailleront ensemble pour gérer durablement les forêts, atténuer les changements climatiques et y répondre, gérer et utiliser de manière efficace les ressources forestières, améliorer la préservation de la biodiversité forestière. En outre, ils rechercheront et développeront de nouvelles technologies dans ce domaine et garantiront la légalité et la responsabilité du bois et des produits dérivés.

Lors de la cérémonie de signature, Trân Quang Bao a hautement apprécié la coopération et le soutien accordés par le Japon au Vietnam dans ce domaine au cours des dernières années, ajoutant que le Japon avait aidé le Vietnam à élaborer et à mettre en œuvre d'importants stratégies, politiques et projets.

Il a indiqué que grâce à des programmes de soutien technique, des aides publiques au développement et des prêts à taux préférentiels, le Japon avait aidé le Vietnam à renforcer la gestion durable des forêts, à améliorer les moyens de subsistance locaux, à préserver la biodiversité et à répondre au changement climatique.

Il a estimé que la plupart des programmes avaient été mis en œuvre efficacement, contribuant au succès du secteur forestier.

Selon lui, le Japon est l'un des cinq plus grands importateurs de produits du bois vietnamiens, avec une valeur de 1,5 à 2 milliards d'USD chaque année.

Le directeur général de l'Agence forestière japonaise, Aoyama Toyohisa, a proposé que les deux parties élaborent des plans pour renforcer leur coopération de manière efficace et pratique, comme défini dans le protocole d'accord.

Il a suggéré de reconnaître mutuellement la légalité du bois afin de promouvoir le commerce responsable du bois, de créer des conditions favorables pour que des experts japonais viennent aider davantage le Vietnam dans ces domaines, de déployer efficacement le mécanisme de crédit conjoint...

Dans le cadre de sa visite, le directeur du Département des forêts Trân Quang Bao a assisté à un colloque avec l'Association japonaise des bioplastiques, à une réunion avec le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, et à la 4e Conférence asiatique sur les bioplastiques.

Lors de ces événements, la partie vietnamienne a partagé des informations sur la transformation et le commerce du bois dans le pays ainsi que sur les réglementations vietnamiennes sur la légalité du bois.

