Les zones peuplées de minorités de Kon Tum font peau neuve

La qualité de vie des groupes ethniques minoritaires, qui représentent 55% de la population de la province de Kon Tum (hauts plateaux du Centre), s’est améliorée ces dernières années, de nombreux ménages étant sortis de la pauvreté, grâce aux politiques du Parti et de l’État et l’engagement de l’ensemble du système politique local.

Comme la plupart des communautés ethniques minoritaires de Kon Tum, dans le passé, les habitants de la commune de Ho Moong du district de Sa Thây dépendaient principalement de l’agriculture à flanc de colline, leur vie était pleine de rusticité et de privations.

Grâce aux investissements des programmes cibles nationaux et à l’engagement énergique des autorités locales, la commune a fait peau neuve, avec des routes modernisées, un réseau électrique national accessible à chaque foyer et une éducation améliorée.

En mettant en œuvre la campagne visant à changer les mentalités et les méthodes de travail pour aider les minorités ethniques à se débarrasser durablement de la pauvreté, les autorités locales ont activement mobilisé la population pour convertir les zones de culture inefficaces de manioc en zones de culture du café, de l’hévéa et des arbres fruitiers afin d’augmenter les revenus.

À Kuong, une personne réputée du village de Dak Wok, a déclaré que les politiques pratiques du Parti et de l’État ont grandement bénéficié à la communauté ethnique minoritaire de la localité. Le taux de pauvreté de la commune est tombé à moins de 10% et le revenu moyen par habitant a atteint 42 millions de dôngs (1.650 USD) par an.

Dans le district de Sa Thây, 100% des routes reliant les communes et la ville au centre du district ont été asphaltées, tous les ménages locaux ont eu accès à l’électricité et toutes les communes et villes disposent de postes médicaux standards. Le nombre de ménages pauvres a été réduit à 1.025, soit 6,99%.

Le vice-président du Comité populaire du district, Ro Cham Lan, a déclaré que pour continuer d’améliorer la vie des minorités ethniques, le district se concentre sur la mise en œuvre efficace des programmes cibles nationaux, en particulier celui sur le développement socio-économique dans les zones peuplées de minorités et montagneuses pour la période 2021-2030.

Le district s’est attaché à résoudre la pénurie de terrains d’habitation, de logements, de terrains de production et d’approvisionnement en eau ; à développer la production agricole et sylvicole pour promouvoir les potentiels et les atouts locaux ; et à intensifier le transfert de science et de technologie et l’application des progrès scientifiques et technologiques pour améliorer la productivité, la qualité et la valeur des produits pour les familles des zones où vivent des minorités ethniques..

Le district continue de développer l’éducation et la formation, d’améliorer la qualité des ressources humaines pour répondre aux besoins de main-d’œuvre et créer des emplois ; et préserver et promouvoir les belles valeurs culturelles traditionnelles des minorités ethniques en association avec le développement du tourisme, en particulier le tourisme communautaire.

