Hô Chi Minh-Ville répond au Mois national d’action pour la population



Le 27 décembre, le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville a organisé une conférence en réponse au Mois national d’action pour la population et à l’occasion du 64ᵉ anniversaire de la Journée vietnamienne de la population (26 décembre). Malgré de nombreuses difficultés et défis, le travail en matière de population de Hô Chi Minh-Ville en 2025 a enregistré de nombreux résultats remarquables.

Le vice-directeur général a souligné que la population demeure un facteur primordial dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie. Le travail démographique est une mission stratégique, à la fois urgente et de long terme, relevant de la responsabilité de tout le Parti et de l’ensemble de la population. Les efforts visant à résoudre les problèmes prioritaires du travail démographique de la Ville dans les années à venir sont d’une importance capitale pour stabiliser la taille et la structure de la population, contribuer à la croissance économique et améliorer durablement la qualité de la population et des ressources humaines, au service du développement futur de Hô Chi Minh-Ville.

À cette occasion, la Sous-Département de la population de Hô Chi Minh-Ville a remis les résultats de bilans de santé prénuptiaux à 121 couples issus de milieux défavorisés, décerné les prix du concours photo “Famille à deux enfants, bonheur accompli” et récompensé les lauréats du concours en ligne “À la découverte des connaissances sur la population et le développement” 2025.

Selon le Docteur Huỳnh Minh Chín, vice-directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, l’année 2025 revêt une importance toute particulière pour le travail démographique de la Ville. Elle coïncide avec le 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, ainsi qu’avec l’adoption, pour la première fois par l’Assemblée nationale, de la Loi sur la population, marquant un tournant majeur vers l’orientation “Population et Développement”.

Grâce aux efforts de l’ensemble du système politique et au soutien de la population, la ville a globalement atteint les objectifs fixés : stabilisation de la taille de la population; début d’une tendance à la hausse de la fécondité; maintien de l’équilibre du rapport de masculinité à la naissance; bonne mise en œuvre des interventions visant à améliorer la qualité de la population dès la petite enfance; renforcement des soins de santé pour les personnes âgées; intégration efficace des facteurs démographiques dans les stratégies, plans, programmes et projets de développement socio-économique de la ville.

Malgré ces résultats encourageants, la mise en œuvre du travail démographique dans la ville continuera de faire face à de nombreuses difficultés dans les temps à venir. Le taux de fécondité de Hô Chi Minh-Ville reste inférieur à la moyenne nationale, une situation de faible natalité qui se prolonge depuis plusieurs années. Par ailleurs, les examens de santé destinés aux personnes âgées en 2025 n’ont pas encore atteint les objectifs fixés, et les ressources d’investissement consacrées au travail démographique demeurent insuffisantes par rapport aux besoins.Pour le docteur Phạm Vu Hoàng, vice-directeur général du Département de la population (ministère de la Santé), en tant que plus grand centre économique, culturel et éducatif du pays, Hô Chi Minh-Ville a obtenu de nombreux succès notables dans le domaine de la population. Toutefois, la ville doit renforcer davantage les politiques d’encouragement à la natalité afin d’augmenter le taux de fécondité, garantissant ainsi la taille de la population et les ressources humaines à l’avenir. En parallèle, il est nécessaire de maintenir les programmes de dépistage prénatal et néonatal, ainsi que les examens de santé pour les personnes âgées, dans le but d’améliorer la qualité de la population et de s’adapter au vieillissement démographique.

En 2025, Hô Chi Minh-Ville a atteint et même dépassé plusieurs indicateurs du plan démographique : l’indice synthétique de fécondité a atteint 1,51 enfant par femme, en hausse par rapport à 2024 (1,45 enfant); le taux de dépistage prénatal chez les femmes enceintes a atteint 82,18%, dépassant l’objectif fixé de 82%; le taux de dépistage néonatal a atteint 85,15%, au-delà de l’objectif de 85%; le rapport de masculinité à la naissance s’est établi à 106,5 garçons pour 100 filles, sans déséquilibre de genre; l’objectif de bilans de santé prénuptiaux a été atteint pour 1.416 couples de jeunes sur le point de se marier; l’espérance de vie moyenne de la population est estimée à 76,7 ans en 2025; 270.731 personnes âgées ont bénéficié d’un dossier de suivi médical périodique.

