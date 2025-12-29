Près de 30.000 cadeaux distribués aux personnes défavorisées à l’occasion du Têt

Un plan visant à distribuer près de 30.000 cadeaux aux foyers pauvres, aux travailleurs et aux personnes en situation de grande difficulté à l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval 2026 a été lancé.

>> Cadeaux du Parti et de l’État pour le XIVe Congrès et le Têt lunaire 2026

Photo : VNA/CVN

Signé par Hà Thi Nga, vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), au nom de la permanence de ce Comité, le Plan n° 96/KH-MTTW-BTT concrétise la volonté du Parti et de l’État de s’assurer que "chaque foyer, chaque citoyen puisse célébrer le printemps". L’initiative cible en priorité les familles résidant dans les zones frontalières, insulaires et reculées, les minorités ethniques, ainsi que les populations affectées par les récentes catastrophes naturelles et les travailleurs ayant perdu leur emploi…

Le document insiste sur l’impératif d’une coordination étroite entre le FPV, la Confédération générale du Travail du Vietnam (CGTV), la Croix-Rouge vietnamienne et les autres organisations sociopolitiques. L’objectif est d’éviter tout chevauchement ou omission dans la liste des bénéficiaires, tout en garantissant une gestion transparente et efficace des fonds.

Le financement principal provient du Fonds central "Pour les pauvres" et d’autres sources légitimes. Le FPV a spécifiquement alloué un budget de plus de 13,2 milliards de dôngs pour financer 10.200 cadeaux qui seront remis par les hauts dirigeants du Parti, de l’État et du FPV lors de leurs visites dans les 34 villes et provinces du pays. Chaque don est standardisé avec une valeur totale de 1,3 million de dôngs, comprenant un million de dôngs en espèces et un cadeau en nature d’une valeur de 300.000 dôngs.

Par ailleurs, les responsables du Comité central du FPV effectueront des visites dans quatre localités, avec 200 cadeaux par localité, soit un total de 800 cadeaux, représentant un budget de 1,04 milliard de dôngs. En outre, 1.650 cadeaux supplémentaires seront prévus en réserve afin de répondre aux besoins réels lors des visites et déplacements des dirigeants.

La permanence du Comité central du FPV a également proposé à la CGTV de préparer, dans chaque localité, 300 cadeaux destinés aux travailleurs, chacun d’une valeur équivalente. La Croix-Rouge vietnamienne et les autres organisations membres sont, quant à elles, invitées à mobiliser des ressources pour offrir environ 200 cadeaux par localité aux personnes les plus vulnérables.

Les activités de visites et de remise de cadeaux à l’occasion du Têt 2026 devraient se dérouler du 26 janvier au 13 février 2026, soit du 8 au 25 décembre du calendrier lunaire.

VNA/CVN