Résolution 57

Des villages connectés : la jeunesse des minorités ethniques réinvente son avenir

Malgré des infrastructures encore fragiles, de jeunes issus des minorités ethniques s’approprient le numérique pour étudier, entreprendre et valoriser leurs cultures. Une dynamique portée par la jeunesse, où l’innovation commence avant tout par la confiance en soi.

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Dans le cadre de la cérémonie de mise à l’honneur des élèves, étudiants et jeunes issus des minorités ethniques remarquables en 2025, le forum intitulé "Histoires numériques venues des villages", organisé dans l’après-midi du 26 décembre, a réuni experts en sciences et technologies ainsi que de jeunes représentants de différentes communautés ethniques. Ensemble, ils ont partagé des expériences concrètes d’application du numérique dans l’apprentissage, l’entrepreneuriat et la vie quotidienne.

La transformation numérique commence par un changement de mentalité

S’exprimant lors du forum, Nguyên Van Ba, rédacteur en chef du journal VietNamNet et vice-président permanent du comité d’organisation, a souligné que la transformation numérique est devenue une dynamique nationale incontournable. Toutefois, a-t-il précisé, elle ne peut être pleinement réussie si elle demeure concentrée dans les grandes villes.

Photo : Thach Thao/CVN

"La transformation numérique n’a de sens que lorsqu’elle atteint chaque communauté, chaque village et chaque citoyen, et lorsque les jeunes deviennent les véritables acteurs de ce processus", a-t-il affirmé. Selon lui, le numérique ouvre de nouvelles perspectives permettant aux jeunes issus des minorités ethniques de mieux apprendre, d’entreprendre durablement et de contribuer activement au développement de leurs localités.

De son côté, Nguyên Phan Huy Khôi, titulaire d’un master et expert en entrepreneuriat et innovation, directeur du Centre vietnamien de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, a estimé que la transformation numérique n’est plus une simple stratégie, mais une réalité qui pénètre désormais chaque foyer, chaque village.

Aujourd’hui, les élèves et étudiants des minorités ethniques utilisent les smartphones, accèdent aux réseaux sociaux, apprennent via des plateformes numériques, commercialisent les produits locaux en ligne et racontent l’histoire de leur culture à travers des contenus digitaux.

"Cela démontre que la jeunesse des minorités ethniques est entrée dans le processus de transformation numérique par ses propres moyens", a-t-il souligné.

Il a toutefois rappelé l’existence de nombreux obstacles : inégalités d’accès aux infrastructures numériques, coûts élevés des équipements, lacunes en compétences numériques et, surtout, barrières psychologiques.

"Nous hésitons à essayer, nous avons peur de l’échec et nous nous demandons parfois : venant d’un village reculé, en sommes-nous capables ? Ce sont précisément ces freins mentaux qui limitent l’élan de l’innovation", a-t-il expliqué, insistant sur le fait que le principal obstacle n’est pas technologique, mais lié à la confiance en soi.

Lorsqu’on évoque l’innovation, on pense souvent aux hautes technologies ou aux grandes start-up. Pourtant, pour les jeunes des minorités ethniques, l’innovation commence souvent par les ressources locales et l’identité culturelle.

"Les jeunes des régions montagneuses possèdent des atouts uniques : une connaissance intime de leur culture, de leurs coutumes, un lien étroit avec l’agriculture, le tourisme communautaire et les savoirs traditionnels. Ce sont des valeurs irremplaçables par la technologie", a souligné Nguyên Phan Huy Khôi.

Selon lui, l’innovation ne consiste pas à copier les modèles urbains, mais à valoriser les produits locaux via les plateformes numériques, à transformer la culture en contenus créatifs et à connecter le tourisme communautaire aux outils technologiques, faisant de l’identité ethnique une véritable valeur économique durable.

Quand le numérique transforme la vie des villages

Invité à partager son expérience, Sùng A Tua, vice-président du Comité du Front de la Patrie de la commune de Phinh Hô (province de Lào Cai), a raconté son parcours entrepreneurial.

Photo : Thach Thao/CVN

Issu d’une région montagneuse souvent enveloppée de nuages, il a choisi de transformer les contraintes naturelles en opportunités pour valoriser le thé Shan Tuyết et le potentiel touristique local.

À partir de vidéos mettant en scène les théiers centenaires et les "mers de nuages", il a progressivement développé un modèle associant agriculture et tourisme. Autodidacte, il a mobilisé les jeunes du village autour d’une démarche fondée sur l’expérimentation : "On avance en essayant, sans craindre l’erreur". Il a conçu des expériences de cueillette du thé et de “chasse aux nuages”, faisant de chaque visiteur un véritable ambassadeur de Phinh Hô.

Refusant que les habitants continuent de vendre leur thé à bas prix, il a fondé une coopérative regroupant 35 foyers, instauré des normes de qualité et garanti des prix d’achat plus stables. Aujourd’hui, la coopérative gère près de 60 hectares de théiers anciens selon des méthodes de développement durable.

Pour élargir la portée de ses produits, Sùng A Tua a collaboré avec des influenceurs et organisé des sessions de vente en direct (livestreaming). Son modèle a déjà permis de créer des emplois pour plus d’une vingtaine de jeunes en situation difficile, ouvrant de nouvelles perspectives de développement local.

Du village aux laboratoires internationaux

Le numérique soutient également l’apprentissage et la recherche scientifique. Nguyên Manh Duc Dat, étudiant en médecine à l’Université de médecine et de pharmacie de Thai Nguyên, issu de l’ethnie Tày, a raconté que son parcours scolaire était autrefois limité aux manuels et au tableau noir, avec pour seule ambition celle de progresser par le savoir.

Grâce à Internet et aux plateformes éducatives en ligne, il a pu élargir ses horizons, accéder à de nouvelles méthodes d’apprentissage et participer à des compétitions scientifiques internationales, remportant notamment une médaille d’or lors d’une conférence scientifique en Corée du Sud.

"Si la distance géographique peut être grande, la distance du savoir peut-être réduite", a-t-il confié, soulignant que l’accès au numérique permet aux jeunes des minorités ethniques de rivaliser sur la scène internationale.

Un avenir à écrire depuis les villages

Du village aux laboratoires, des produits locaux aux scènes internationales, un constat s’impose : le numérique ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes des minorités ethniques pour apprendre, entreprendre et contribuer activement au développement de leurs communautés.

"Le numérique n’efface pas l’identité lorsqu’il sert à la préserver et à la valoriser. Entreprendre depuis un village n’est pas un choix secondaire, mais une voie d’avenir lorsque les jeunes maîtrisent le savoir et la technologie", a conclu Nguyên Van Ba.

Le forum n’a pas seulement suscité l’inspiration : il a ouvert des pistes concrètes d’action. À partir de là, de nombreuses nouvelles “histoires numériques” continueront de s’écrire dans les villages à travers tout le pays.

Câm Sa/CVN