Lutte contre la pêche INN : Hô Chi Minh-Ville achève les missions confiées

Hô Chi Minh-Ville a achevé les missions confiées par le Premier ministre et le Comité national de pilotage en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), dans le cadre des efforts visant à lever le « carton jaune » de la Commission européenne (CE).

Selon le Département municipal de l’agriculture et de l’environnement, 100% des navires de pêche locaux ont été enregistrés et entièrement mis à jour dans la base de données nationale des pêches (Vnfishbase).

Depuis le début de l’année 2024, 1.665 navires ont été radiés en raison de leur vente hors ville, d’un changement d’usage, de leur démantèlement ou de leur disparition. La liste des navires radiés est rendue publique et synchronisée avec le système de surveillance des navires par satellite (VMS), contribuant efficacement à l’identification, à l’inspection et au contrôle en mer.

En matière de licences de pêche, 4.299 navires disposent actuellement d’un permis délivré ou renouvelé, représentant 96,61 % du total de la flotte. Pour les 402 navires ne remplissant pas encore les conditions nécessaires à l’exploitation en mer, les forces compétentes ont établi des listes et confié aux autorités locales un suivi direct.

Le contrôle des navires entrant et sortant des ports de pêche continue d’être strictement maintenu, jouant un rôle important dans le suivi des volumes débarqués et la traçabilité des produits halieutiques.

Ainsi, dans le domaine de l’application de la loi, Ho Chi Minh-Ville est considérée comme l’une des localités agissant avec fermeté.

À partir de ces résultats, Pham Thi Na, directrice adjointe du Département municipal de l’Agriculture et de l’Environnement, a indiqué que la ville avait proposé au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement d’ajouter des champs d’information nécessaires sur Vnfishbase, notamment les données relatives à la certification d’hygiène alimentaire des navires, et de demander aux organismes d’inspection technique de mettre à jour rapidement et intégralement les liste des navires de pêche ayant fait l’objet d’un contrôle technique, afin de garantir l’uniformité des données et de faciliter le travail de gestion.

